Tuổi trẻ chung tay xóa 'điểm đen' môi trường

Áo xanh xuống đường làm sạch môi trường

Sáng 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành cùng hơn 550 đoàn viên, thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, những màu áo xanh tỏa về các khu vực để bắt tay vào từng phần việc cụ thể. Đoàn viên, thanh niên thu gom, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

Phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Tại nhiều địa bàn, lực lượng trẻ tập trung xử lý những nơi tồn đọng rác, khu vực có nguy cơ trở thành “điểm đen” về môi trường. Đồng thời chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Không chỉ có lực lượng tham gia chương trình cấp tỉnh, 100% cơ sở Đoàn trên toàn Quảng Ngãi cũng đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng, lựa chọn phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: Những năm qua, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã trở thành những hoạt động quen thuộc của tuổi trẻ địa phương.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị, nông thôn văn minh, hoạt động bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên cũng cần thay đổi theo hướng thường xuyên, thực chất hơn.

“Chúng ta phải chuyển từ ‘xung kích theo đợt’ sang ‘hành động thường xuyên’, từ ‘dọn dẹp vệ sinh’ sang ‘xây dựng lối sống xanh và mô hình bền vững’”, anh Mạnh nói.

Tặng giỏ đi chợ và thùng rác cho người dân.

Từ định hướng đó, mỗi đoàn viên, thanh niên được khuyến khích bắt đầu bằng những việc gần gũi trong cuộc sống hằng ngày như hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh tại gia đình, trường học và nơi làm việc.

Qua đó, những thói quen sống xanh không chỉ dừng lại trong lực lượng đoàn viên mà từng bước được lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ phát động.

Theo ông Tâm, Quảng Ngãi có hơn 70.000 đoàn viên, thanh niên, có mặt tại các thôn, tổ dân phố, trường học, nhà máy và trên những con tàu ra khơi. Đây là lực lượng có thể tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng nếu những hành động bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên.

“Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ Quảng Ngãi; và hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư”, ông Tâm nhấn mạnh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng phong trào không chỉ dừng lại ở một lễ phát động, một ngày ra quân hay những hoạt động mang tính thời điểm, mà trở thành việc làm thường xuyên, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.

Từ những túi rác được thu gom, những cống rãnh được khơi thông đến hàng cây, tuyến đường được chăm sóc, tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu để mỗi lần ra quân không chỉ làm sạch một khu vực, mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Điểm được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh trong đợt phát động lần này là mỗi hoạt động phải tạo được kết quả cụ thể và có người duy trì, tránh tình trạng chỉ sạch trong ngày ra quân rồi môi trường lại trở về như cũ.

Các cơ sở Đoàn được định hướng xây dựng công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế của địa phương; tập trung xử lý những điểm ô nhiễm kéo dài, chỉnh trang cảnh quan và duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân.

Những mô hình như “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, “Phân loại rác tại nguồn” tiếp tục được triển khai. Tỉnh đoàn cũng định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ sinh học trong xử lý rác thải sinh hoạt, từng bước hình thành những mô hình bảo vệ môi trường có khả năng duy trì lâu dài.