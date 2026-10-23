Tuổi trẻ chung tay xây dựng 'Bản đồ xanh'

Tuổi trẻ phường Hội An thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư. Ảnh: Đoàn phường Hội An

Đoàn phường Hội An vừa ra quân vệ sinh môi trường tại khu đất trống Thiên Vương tại đường Lý Nam Đế. Đoàn viên, thanh niên tích cực thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh và chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Anh Trương Văn Hòa, Bí thư Đoàn phường Hội An cho biết, thông qua mô hình “Bản đồ xanh”, tuổi trẻ địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, chủ động lựa chọn những địa điểm cần ưu tiên xử lý để tổ chức ra quân phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh làm sạch môi trường, Đoàn phường chú trọng tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, cùng chung tay giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Tương tự, Đoàn phường Hòa Xuân ra quân dọn dẹp vệ sinh tại một số khu vực ngã ba. Đây là những địa điểm phát sinh tình trạng tập kết rác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngân, Bí thư Đoàn phường Hòa Xuân cho hay, với phương châm “Mỗi xã, phường 2 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh khu vực và chỉnh trang cảnh quan tại hai địa điểm, với tổng khối lượng rác thu gom khoảng 9m3.

Mô hình kết hợp hoạt động xử lý thực địa với số hóa thông tin. Các dữ liệu được lưu trữ, cập nhật phục vụ xây dựng “Bản đồ xanh thành phố Đà Nẵng”, giúp nhận diện trực quan những điểm ô nhiễm, điểm tập kết rác sai quy định và theo dõi kết quả xử lý tại cơ sở.

Mô hình “Bản đồ xanh” được Thành đoàn yêu cầu các đoàn cơ sở triển khai, nhằm tập trung xử lý những địa điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác không đúng quy định hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn, để mô hình triển khai hiệu quả, mỗi Đoàn xã, phường lựa chọn tối thiểu hai địa điểm có nguy cơ ô nhiễm hoặc thường xuyên phát sinh rác thải để triển khai dọn dẹp.

Sau khi hoàn thành, các cơ sở Đoàn phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt bảng tuyên truyền, cảnh báo tại những vị trí phù hợp; đồng thời xây dựng phương án duy trì vệ sinh, kiểm tra định kỳ và kịp thời xử lý khi rác thải phát sinh trở lại.

Bên cạnh đó, mô hình tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lựa chọn cách làm phù hợp. Hiệu quả của mô hình “Bản đồ xanh” được đánh giá qua khối lượng rác thu gom hay số địa điểm được làm sạch, đồng thời thể hiện khả năng duy trì cảnh quan và thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Thành đoàn dự kiến tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai mô hình vào tháng 12/2026, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể có thành tích tiêu biểu; qua đó, khuyến khích các cơ sở Đoàn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng những cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa phương.