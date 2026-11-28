Chủ động phòng ngừa từ thế hệ trẻ

Tại xã Đàm Thủy, chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2026 do Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đã trang bị cho 60 đoàn viên, thanh thiếu nhi những kiến thức thiết thực về phòng, chống ma túy. Thay vì chỉ nghe phổ biến các quy định pháp luật khô khan, các em được tiếp cận hình ảnh trực quan, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy mới, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Những câu hỏi, trao đổi thẳng thắn giữa học sinh với cán bộ Công an giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, sát với những nguy cơ có thể gặp trong đời sống.

Em Triệu Quang Khánh, học sinh Trường THPT Pò Tấu chia sẻ: Qua chương trình, em hiểu rõ hơn về tác hại của tệ nạn xã hội, các loại ma túy và cách phòng tránh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với em và các bạn.

Là địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, xã Đàm Thủy luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Với hơn 400 đoàn viên sinh hoạt tại 40 chi đoàn, Đoàn xã xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với định hướng lối sống cho thế hệ trẻ. Nội dung này được lồng ghép linh hoạt trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động hè và tuyên truyền ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn.

Song song với phòng ngừa, công tác hỗ trợ người sau cai nghiện trở về địa phương cũng được chú trọng. Đối với những thanh niên từng lầm lỡ, hành trình tái hòa nhập cộng đồng thường đối mặt với nhiều rào cản về tâm lý, việc làm và sinh kế. Thông qua việc nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp tại cơ sở, tổ chức Đoàn phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền và lực lượng Công an để động viên, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Tuổi trẻ Cao Bằng thăm, động viên thanh niên sau cai nghiện tại xã Đàm Thủy.

Lan tỏa trách nhiệm bằng hành động thiết thực

Thực tế cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Năm 2025, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 323 vụ với 465 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 16 bánh hêrôin cùng nhiều tang vật liên quan. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 209 vụ, 311 đối tượng, thu giữ 21 bánh hêrôin và hơn 1.000 gam ma túy tổng hợp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng thanh niên.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng nhiều chiến dịch truyền thông từ trường học đến khu dân cư, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Điểm nhấn nổi bật là tối 21/11/2026, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả, trong đó có đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh. Những giai điệu ca ngợi quê hương, tình cảm gia đình đan xen cùng các câu chuyện chân thực về hệ lụy của ma túy đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn, thông qua Câu lạc bộ “Thanh niên Công an nhân dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức 209 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 55.276 lượt người tham gia và phát gần 6.000 tờ rơi về phòng, chống tội phạm, ma túy và trật tự an toàn giao thông. Hoạt động truyền thông trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh, giúp đoàn viên, thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.

Đại úy Phạm Xuân Trường, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Tuổi trẻ Công an tỉnh luôn chủ động tham mưu, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, tăng cường trải nghiệm thực tế. Thời gian tới, Ban Thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Đoàn các xã, phường và trường học, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao bị lôi kéo; đồng thời nhân rộng các mô hình tuyên truyền trải nghiệm pháp luật và phát huy vai trò của đội hình thanh niên xung kích nhằm xây dựng các xã, phường không ma túy.