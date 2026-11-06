Tuổi trẻ Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai mang ‘Đông ấm cho em’ đến Sơn La

(ĐN) - Trong 2 ngày 4 và 5-11, Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La và Nhóm thiện nguyện Quý Nguyễn tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” năm 2026 tại tỉnh Sơn La, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Tại các điểm trường Pói Lanh, Nà Khoang, Nà Lừa thuộc xã Sốp Cộp và các xã Mường Lạn, Mường Lèo, đoàn trao tặng 1.571 áo ấm, 1.571 đôi dép, 1.571 gói bánh, 60 suất học bổng, 1 tủ sách và 50 phần quà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh trao các phần quà, đoàn còn chuẩn bị 1.571 suất ăn trưa cho học sinh tại các điểm trường.

Kinh phí chương trình được huy động từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp, chung tay chăm lo cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Những phần quà góp phần giúp học sinh vùng cao giữ ấm trong mùa đông, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập; đồng thời chia sẻ khó khăn với các gia đình. Qua đó, tuổi trẻ Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, vun đắp tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân.

Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai trao quà cho các em học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lèo. Ảnh: Nguyễn Thái

Các em học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lạn dùng bữa trưa do đoàn thiện nguyện hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Thái