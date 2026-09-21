Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Phát biểu phát động chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhận định, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Người dân cần được tham gia lựa chọn công việc, cùng thực hiện, giám sát và thụ hưởng thành quả. Các hoạt động của tuổi trẻ cần xuất phát từ nhu cầu của từng địa bàn, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, gắn hỗ trợ sinh kế với bảo vệ tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, để triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn cần bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg và kế hoạch của địa phương để lựa chọn phần việc phù hợp. Cùng với đó, cần cụ thể hóa yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và phát triển bền vững bằng các hoạt động vừa sức, có địa chỉ và có người chịu trách nhiệm.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC)

“Đây là những việc làm cụ thể triển khai phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới', gắn tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương; qua đó tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh không chỉ tổ chức ra quân mà phải đi đến cùng với những phần việc, chủ động đăng ký những phần việc phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cùng với địa phương lựa chọn đúng địa bàn khó khăn, xác định đúng việc người dân cần và phải làm cho đến khi có kết quả.

Đồng thời, mong muốn thanh niên quan tâm hơn đến phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đời sống. Đây được xem là một trong những cách thức để thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng và nhóm dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Hội nắm chắc nhu cầu của từng cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để các đội hình thanh niên triển khai nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả, quan tâm hỗ trợ những sáng kiến lập nghiệp, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, giao đúng việc, đúng địa bàn có mục tiêu và có kết quả cụ thể.

Đặc biệt, duy trì nhân rộng những mô hình công trình và cách làm hiệu quả, làm sao để thanh niên có việc làm, có môi trường để cống hiến, có cơ hội để sáng tạo và có điều kiện để trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, là trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình. (Ảnh: BTC)

Tại chương trình, Trung ương Đoàn ra mắt 5 Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương, gồm: Đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; Đội hình trí thức trẻ “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”; Đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện bảo vệ môi trường”; Đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền chuyển đổi số” và Đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk tặng quà các đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: BTC)

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao 20 phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, trao tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trao tặng 01 tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa. Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên và người dân tại 04 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên và người dân xã Ea Nuôl đã tham gia nhiều hoạt động như tập huấn Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2026; trồng cây xanh; tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; Khánh thành tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường.

Một số hình ảnh đoàn viên, thanh niên và người dân xã Ea Nuôl tham gia các hoạt động ngay sau lễ ra quân:

(Ảnh: BTC)

(Ảnh: BTC)

(Ảnh: BTC)