Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Thanh niên tình nguyện trồng cây phủ xanh không gian. (Ảnh: Vietnam+)

Hôm nay 20/9, tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026

Phát biểu phát động tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các hoạt động của tuổi trẻ cần xuất phát từ nhu cầu của từng địa bàn, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, gắn hỗ trợ sinh kế với bảo vệ tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Để thực hiện yêu cầu này, các cấp bộ Đoàn cần bám sát bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg và kế hoạch của địa phương để lựa chọn phần việc phù hợp. Cần cụ thể hóa yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và phát triển bền vững bằng các hoạt động vừa sức, có địa chỉ và có người chịu trách nhiệm.

“Đây cũng là những việc làm cụ thể triển khai phong trào ‘Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới’, gắn tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nói.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu lại lễ ra quân. (Ảnh: Vietnam+)

Để đợt ra quân đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ sau: lựa chọn đúng việc người dân cần, gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường. Tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở chủ động khảo sát xác định công trình, phần việc ưu tiên.

Ở địa bàn nông thôn, tập trung cải thiện cảnh quan thôn, buôn, hỗ trợ sinh kế, chăm lo không gian sinh hoạt cộng đồng và sân chơi cho thiếu nhi. Ở địa bàn đô thị, triển khai Ngày Chủ nhật xanh gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Mỗi đơn vị đăng ký phần việc phù hợp với lực lượng và nguồn lực thực có, xác định rõ người phụ trách, thời gian hoàn thành và cách duy trì.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền cần hướng dẫn người dân những việc dễ thực hiện: phân loại rác theo phương án thu gom của địa phương, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước, giữ gìn nguồn nước và chăm sóc cây xanh. Hoạt động phải bảo đảm an toàn, nhất là đối với học sinh, thanh niên tình nguyện và các địa bàn có nguy cơ thiên tai.

Đoàn viên thanh niên tham gia trong lễ ra quân. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó là việc đưa tri thức, khoa học công nghệ và kỹ năng số đến với người dân, đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế. Các tỉnh, thành đoàn kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp và lực lượng trí thức trẻ để xây dựng đội hình phù hợp với nhu cầu từng xã. Phát huy vai trò của doanh nhân trẻ, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, hợp tác xã và cơ sở sản xuất do thanh niên làm chủ để tư vấn, kết nối thị trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Việc hỗ trợ cần đi cùng nhu cầu thực tế và khả năng duy trì của mô hình, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại quê hương.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cũng nhấn mạnh cần mở rộng lực lượng tham gia, thu hút thanh niên ngoài tổ chức, thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cùng tham gia. Mỗi người có thể đóng góp bằng công sức, chuyên môn hoặc sáng kiến.

Kết quả sau ra quân phải được duy trì, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm căn cứ đánh giá. Các tỉnh, thành đoàn hướng dẫn cơ sở theo dõi những kết quả cụ thể: công trình được sử dụng ra sao; điểm tồn đọng rác có tái diễn hay không; cây trồng có được chăm sóc; người dân có tự sử dụng được dịch vụ số; mô hình sản xuất được hỗ trợ có tiếp tục hoạt động…

Tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp” được khánh thành ngay sau lễ phát động. (Ảnh: Vietnam+)

Tại chương trình, 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương được ra mắt. Gồm đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đội hình trí thức trẻ “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”; đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện bảo vệ môi trường”; đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền chuyển đổi số”; đội hình trí thức trẻ “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia các hoạt động cụ thể như tập huấn đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2026; trồng cây xanh; tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; Khánh thành tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp” và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường./.