Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, thời gian qua, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, kiến thức và sáng kiến cho địa phương. Những công trình hạ tầng, hoạt động bảo vệ cảnh quan, hỗ trợ sản xuất, phổ cập kỹ năng số là những hướng đi cần tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính liên tục của phong trào: Công trình hoàn thành có người quản lý; cây trồng được chăm sóc; rác thu gom được chuyển giao xử lý; kiến thức, kỹ thuật được hướng dẫn phải giúp người dân áp dụng được. Kết quả cần được nhìn thấy trong đời sống hằng ngày của cộng đồng, được người dân ghi nhận và cùng duy trì.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: LÂM HẢI

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Kim Quy kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương; qua đó tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình. Ảnh: LÂM HẢI

Tại chương trình, 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương được ra mắt, gồm: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật"; “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”; “Tình nguyện bảo vệ môi trường”; “Tuyên truyền chuyển đổi số”; “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”. Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên.

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: LÂM HẢI

Khánh thành tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: LÂM HẢI

Dịp này, Trung ương Đoàn trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, trao 20 suất học bổng tặng thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trao 1 tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng tặng học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng đoàn viên, thanh niên và người dân tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động: Tập huấn Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2026; trồng cây xanh; tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; khánh thành tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; dọn vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm...