Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân Ngày cao điểm, Ngày Chủ nhật xanh năm 2026

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CTV)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và trên 700 đoàn viên, thanh niên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự chương trình. (Ảnh: CTV)

Phát biểu phát động tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho rằng: Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Người dân cần được tham gia lựa chọn công việc, cùng thực hiện, giám sát và thụ hưởng thành quả. Các hoạt động của tuổi trẻ cần xuất phát từ nhu cầu của từng địa bàn, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, gắn hỗ trợ sinh kế với bảo vệ tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, để triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn cần bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg và kế hoạch của địa phương để lựa chọn phần việc phù hợp. Cùng với đó, cần cụ thể hóa yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và phát triển bền vững bằng các hoạt động vừa sức, có địa chỉ và có người chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CTV)

“Đây là những việc làm cụ thể triển khai phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới', gắn tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ: Lựa chọn đúng việc người dân cần, gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường. Các tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở chủ động khảo sát xác định công trình, phần việc ưu tiên. Ở địa bàn nông thôn, tập trung cải thiện cảnh quan thôn, buôn, hỗ trợ sinh kế, chăm lo không gian sinh hoạt cộng đồng và sân chơi cho thiếu nhi.

Ở địa bàn đô thị, triển khai Ngày Chủ nhật xanh gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Mỗi đơn vị đăng ký phần việc phù hợp với lực lượng và nguồn lực thực có, xác định rõ người phụ trách, thời gian hoàn thành và cách duy trì. Cùng với đó là công tác tuyên truyền cần hướng dẫn người dân những việc dễ thực hiện: phân loại rác theo phương án thu gom của địa phương, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước, giữ gìn nguồn nước và chăm sóc cây xanh. Hoạt động phải bảo đảm an toàn, nhất là đối với học sinh, thanh niên tình nguyện và các địa bàn có nguy cơ thiên tai.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình. (Ảnh: CTV)

Đưa tri thức, khoa học-công nghệ và kỹ năng số đến với người dân, đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế. Các Tỉnh đoàn, Thành đoàn kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp và lực lượng trí thức trẻ để xây dựng đội hình phù hợp với nhu cầu từng xã. Đồng thời phát huy vai trò của doanh nhân trẻ, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, hợp tác xã và cơ sở sản xuất do thanh niên làm chủ để tư vấn, kết nối thị trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Việc hỗ trợ cần đi cùng nhu cầu thực tế và khả năng duy trì của mô hình, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Ea Nuôl. (Ảnh: CTV)

Mở rộng lực lượng tham gia, huy động nguồn lực công khai, phối hợp thống nhất và phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn và khả năng tập hợp của Hội để thu hút thanh niên ngoài tổ chức, thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cùng tham gia. Mỗi người có thể đóng góp bằng công sức, chuyên môn hoặc sáng kiến. Duy trì kết quả sau ra quân, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm căn cứ đánh giá.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk tặng quà các gia đình chính sách. (Ảnh: CTV)

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương… Qua đó, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. Mỗi việc làm có trách nhiệm hôm nay sẽ góp thêm điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk tặng quà các đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh không chỉ tổ chức ra quân mà phải đi đến cùng với những phần việc, chủ động đăng ký những phần việc phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cùng với địa phương lựa chọn đúng địa bàn khó khăn, xác định đúng việc người dân cần và phải làm cho đến khi có kết quả.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa. (Ảnh: CTV)

Đồng chí mong muốn, các bạn trẻ quan tâm hơn đến phong trào “Bình dân học vụ số, một công việc làm rất phù hợp với sở trường của thanh niên hiện nay, nhất là các bạn thanh niên tình nguyện, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống. Đó là cách thiết thực để thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các vùng, các đối tượng nhân dân trong tỉnh.

Khánh thành tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”. (Ảnh: CTV)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Hội nắm chắc nhu cầu của từng cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn; tạo điều kiện để các đội hình thanh niên triển khai nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả, quan tâm hỗ trợ những sáng kiến lập nghiệp, khởi nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, giao đúng việc, đúng địa bàn có mục tiêu và có kết quả cụ thể. Đồng thời, duy trì nhân rộng những mô hình công trình và cách làm hiệu quả, làm sao để thanh niên có việc làm, có môi trường để cống hiến, có cơ hội để sáng tạo và có điều kiện để trưởng thành từ thực tiễn cơ sở…

Trung ương Đoàn trao tặng tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” và 1 mô hình phân loại rác tại nguồn. (Ảnh: CTV)

Tại chương trình, 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương được ra mắt, gồm: Đội hình trí thức trẻ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật", “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường”, “Tuyên truyền chuyển đổi số” và “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Đây là lực lượng nòng cốt phát huy tri thức, chuyên môn và sức sáng tạo của thanh niên, đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì, phát huy hiệu quả và nâng cao tính bền vững của các công trình, mô hình, phần việc thanh niên.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk trồng cây xanh tại chương trình. (Ảnh: CTV)

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao 20 phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách; trao tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trao tặng 1 tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa. Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên và người dân tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh dọc các tuyến đường ở địa phương. (Ảnh: CTV)

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia các hoạt động: Tập huấn Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2026; trồng cây xanh; thăm quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; khánh thành tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” và dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường…