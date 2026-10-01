Tuổi trẻ Cà Mau xung kích trên mặt trận chuyển đổi số cơ sở

Tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Tại các trung tâm, bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hình ảnh đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến đã trở nên quen thuộc.

Lực lượng Đoàn thanh niên xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Hội, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Bên cạnh đội ngũ chuyên môn, lực lượng tình nguyện liên tục hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, đăng ký tài khoản dịch vụ công, cài đặt định danh điện tử VNeID và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Theo chị Võ Vũ Thị Bích Tuyền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hưng Hội, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, còn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận nền tảng số. Do đó, đội ngũ tình nguyện không chỉ hướng dẫn thao tác kỹ thuật mà còn tuyên truyền về lợi ích thiết thực, giúp bà con từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số.

Tại xã Hòa Bình, các hoạt động chuyển đổi số được gắn chặt với nhu cầu thực tiễn. Đoàn thanh niên tổ chức các đội hình trực tiếp xuống địa bàn dân cư hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao, tạo mã QR thanh toán cho các hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Ngọc Phượng (ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, việc ứng dụng quét mã QR giúp các giao dịch mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Hưởng ứng chiến dịch "Mùa hè số 2026", Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CiNEC) đã tổ chức chương trình "Sân chơi không gian số năm 2026" tại các xã, phường: Hiệp Thành, Vĩnh Hậu, U Minh, Phú Tân, Đông Hải.

Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CiNEC) tổ chức hoạt động "Mùa hè số" trên địa bàn xã Đông Hải, thu hút đông đảo học sinh tham gia và trải nghiệm thực tế.

Anh Lê Trần Anh Hùng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CiNEC, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau) cho biết, chương trình được thiết kế sinh động nhằm mang đến cho học sinh, thanh thiếu nhi và người dân địa phương những trải nghiệm công nghệ thực tế.

Tại đây, các bạn trẻ được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR, giao lưu cùng Robot, thử sức điều khiển xe STEM, tìm hiểu mô hình lớp học thông minh và bước đầu tiếp cận các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, công việc.

"Thông qua chuỗi hoạt động, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm yêu thích khoa học - công nghệ trong thế hệ trẻ, hình thành tư duy sáng tạo và kỹ năng số; đồng thời lan tỏa tinh thần chuyển đổi số rộng khắp từ cơ sở", anh Hùng nhấn mạnh.

Đổi mới từ những mô hình thực tiễn

Trước yêu cầu đổi mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Hòa Bình đã chủ động triển khai mô hình "Bình dân học vụ số". Chương trình quy tụ các Bí thư Chi đoàn ấp và đoàn viên am hiểu công nghệ để bồi dưỡng nghiệp vụ tin học văn phòng, kỹ năng khai thác công cụ số phục vụ công tác chuyên môn.

Đoàn thanh niên xã Hòa Bình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, cán bộ Đoàn cơ sở đã làm chủ việc soạn thảo văn bản, báo cáo chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả thiết bị thông minh và chủ động xây dựng các bản tin tuyên truyền trên không gian mạng.

Chị Đỗ Ngọc Hân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Hòa Bình nhận định, mô hình góp phần nâng cao năng lực cán bộ, củng cố tổ chức Đoàn và tạo nguồn lực hỗ trợ hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo Tỉnh đoàn Cà Mau, công tác chuyển đổi số cộng đồng thời gian qua được triển khai bài bản thông qua nhiều chương trình phối hợp quy mô.

Đặc biệt là trong chiến dịch "Mùa hè số 2026", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 64 đội hình với 2.323 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Lực lượng đã hỗ trợ 14.787 lượt hộ dân, tiểu thương sử dụng smartphone, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu các ứng dụng tiện ích công cộng.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong các "Tổ công nghệ số cộng đồng" của tỉnh Cà Mau, đến tận nhà hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Riêng, trong giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập các đội hình chuyên trách chuyển đổi số, triển khai mô hình "Chợ 4.0", hướng dẫn gần 15.000 người dân tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID, VssID; gắn mã QR thông tin tại các di tích lịch sử và huy động 3.120 lượt thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Hỗ trợ vận hành chính quyền số, với 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân; thành lập 64 đội hình hỗ trợ 32.159 lượt người dân cùng 612 cán bộ Mặt trận tiếp cận nền tảng "Mặt trận số".

Chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khẳng định, phương châm "cầm tay chỉ việc" được duy trì xuyên suốt, giúp người dân nâng cao rõ rệt kỹ năng số.

Tuổi trẻ Cà Mau khẳng định vai trò nòng cốt tại cơ sở, chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội số của tỉnh trong giai đoạn mới.