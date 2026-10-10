Tuổi trẻ Cà Mau tiên phong tìm hiểu pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số

Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2026”.

Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 10/10 đến hết ngày 24/10/2026, dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 3 lần; mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi, thực hiện trong thời gian tối đa 15 phút.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những vấn đề gần gũi, thiết thực với thanh thiếu nhi và đời sống xã hội, như các quy định pháp luật hiện hành về thanh niên; giao thông đường bộ, đường thuỷ; phòng, chống ma tuý; phòng, chống bạo lực học đường; an ninh mạng và giáo dục.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Tài đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh khẩn trương tuyên truyền, phát động và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi.

Đối với chương trình chuyển đổi số cộng đồng, đồng chí yêu cầu tổ chức các đội hình thanh niên khoa học, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời chia sẻ những cách làm hay, tháo gỡ khó khăn và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau và Thượng tá Phạm Thanh Nam, Giám đốc Viettel Cà Mau, ký kết phối hợp triển khai chuyển đổi số cộng đồng.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Cà Mau và Viettel Cà Mau ký kết phối hợp triển khai chương trình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Tammi. Chương trình được thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 31/12/2026.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2026”.

Theo kế hoạch phối hợp, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ cài đặt cho 95.616 thuê bao, trong đó khối Đoàn xã 76.576 thuê bao, Đoàn khối cơ quan 10.820 thuê bao và Đoàn trường đại học 8.220 thuê bao./.