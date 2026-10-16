Tuổi trẻ Cà Mau sẻ chia giọt máu hồng vì cộng đồng

Tiếp nhận, sàng lọc và kiểm tra sức khỏe đối với lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 16/10. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 16/10, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026, với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì hòa bình, vì nhân dân”.

Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương trong tỉnh và lực lượng chiến sĩ của Trại giam thuộc Bộ Công an đóng chân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (bìa phải) cùng lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Trực tiếp đến thăm hỏi, kiểm tra và động viên lực lượng tham gia chương trình còn có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XVI, và Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Cà Mau và người dân tham gia. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngay từ sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để thực hiện các bước đăng ký, khám lọc sức khỏe và làm thủ tục hiến máu theo đúng quy định.

Tuổi trẻ Cà Mau hăng hái hiến máu cứu người với tinh thần “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Trong 2 đợt hiến máu tình nguyện trước đây trong năm 2026 do Công an tỉnh Cà Mau chủ trì tổ chức, tổng số đơn vị máu thu về khoảng 800. Theo kế hoạch, chương trình đợt 3 này dự kiến tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu.

Các khâu tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và lấy máu được tổ chức khoa học, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tuổi trẻ Công an Cà Mau tham gia hiến máu chung tay vì sức khỏe cộng đồng. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Thay mặt đơn vị tổ chức, Đại tá Lê Tấn Vinh ghi nhận và biểu dương tinh thần tự nguyện, tính xung kích đi đầu của đoàn viên, thanh niên Cà Mau, qua đây khích lệ mọi người tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cùng các đại biểu và đơn vị phối hợp chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

“Mỗi giọt máu trao đi không chỉ tiếp thêm sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, đầy tình nhân ái của người chiến sĩ Công an Cà Mau trong lòng nhân dân trên tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Đại tá Vinh nhấn mạnh.