Tuổi trẻ Cà Mau lan toả tinh thần đại đoàn kết từ những việc làm thiết thực

Nối dài niềm vui từ những mái nhà Đại đoàn kết

Thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026), trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Giải chạy bộ Cà Mau Marathon - Cúp Petrovietnam 2026, chiều 13/11, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Xã Trần Phán.

Căn nhà được trao tặng cho gia đình ông Trần Út Bự, ngụ ấp Công Điền, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng. Gia đình ông Bự thuộc diện khó khăn về nhà ở, không có đất sản xuất, cuộc sống còn nhiều bấp bênh

Đại diện Tỉnh đoàn, đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương và gia đình ông Trần Út Bự thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới.

Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ xây dựng thêm 2 căn nhà tại xã Vĩnh Hậu và xã Trí Phải, nâng tổng kinh phí hỗ trợ đợt này lên 240 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời lan toả tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho chị Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, bày tỏ sự tri ân đối với đơn vị tài trợ. Chị nhấn mạnh: “Mỗi căn nhà mới được khởi công lại mở ra cơ hội vươn lên rõ nét hơn cho các gia đình. Đây là món quà thiết thực giúp bà con khó khăn sớm an cư lạc nghiệp, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương”.

Cùng sẻ chia với hoàn cảnh gia đình ông Út Bự, anh Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, kỳ vọng căn nhà sẽ trở thành điểm tựa để gia đình ổn định cuộc sống. “Biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, không có thêm chi phí đối ứng, chúng tôi mong muốn đoàn viên, thanh niên địa phương sẽ chung tay góp thêm ngày công lao động để căn nhà sớm hoàn thành”, anh Tú chia sẻ.

Gia đình ông Trần Út Bự được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Xúc động trước sự quan tâm của tuổi trẻ và nhà tài trợ, ông Trần Út Bự bộc bạch, khi có mái ấm vững vàng, vợ chồng ông sẽ cố gắng tăng gia chăn nuôi, trồng trọt để cải thiện thu nhập. Đón năm mới trong căn nhà khang trang là ước mơ bấy lâu của gia đình, nay đã sắp thành hiện thực.

Theo thống kê, trong năm 2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã kết nối, vận động bàn giao 45 căn nhà nhân ái, nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng. Những mái ấm nghĩa tình không chỉ giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao gửi yêu thương, tiếp thêm động lực vươn lên

Tiếp nối hành trình nhân ái, Tỉnh đoàn Cà Mau vừa kết nối với các mạnh thường quân tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 300 phần quà cho bà con nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có 50 suất được trao trực tiếp tại xã An Trạch.

Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt, là nguồn động viên thiết thực dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh thông qua kết nối của Tỉnh đoàn, hỗ trợ kinh phí trao tặng 300 suất quà cho người dân Cà Mau.

Cầm phần quà trên tay, ông Nguyễn Trường Giang, ngụ ấp Văn Đức, xã An Trạch, chia sẻ, sự thăm hỏi của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm là nguồn động viên tinh thần quý báu. “Mỗi phần quà gói trọn tình cảm sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, giúp bà con có thêm niềm vui và động lực để vươn lên trong cuộc sống”, ông Giang bày tỏ.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, trao quà hỗ trợ người dân tại xã An Trạch.

Cùng vợ đến nhận quà, ông Kim Viên (69 tuổi), hộ đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Quyết Chiến, không giấu được xúc động: “Vợ chồng tôi đều đã gần 70 tuổi, không đất đai, không còn sức lao động, mọi sinh hoạt đều nhờ vào con cháu và sự đùm bọc của địa phương. Món quà thiết thực này giúp chúng tôi thêm ấm lòng, tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn, từ đó cố gắng động viên con cháu học hành, làm ăn tiến bộ”.

Đại diện địa phương tiếp nhận và trao quà đến người dân, chị Nguyễn Thị Huyền, Bí thư Xã đoàn An Trạch, khẳng định sự hỗ trợ kịp thời từ Tỉnh đoàn và các đơn vị tài trợ là nguồn lực quý giá, giúp địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội. Những phần quà nghĩa tình không chỉ góp phần giúp vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Văn Thẳng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã An Trạch, trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những căn nhà mới dần thành hình, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người nghèo không chỉ là những con số trong báo cáo, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau đối với cộng đồng. Trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục trở thành cầu nối sẻ chia, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin của Nhân dân và lan toả những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội./.