“Cánh chim” công nghệ trên đồng ruộng

Tại xã Châu Thới, hình ảnh thiết bị bay không người lái (drone) trên cánh đồng lúa trở nên quen thuộc với bà con nông dân. Người điều khiển thiết bị hiện đại ấy là anh Trần Minh Tuyến, đoàn viên Chi đoàn Hợp tác xã Ðại Lợi.

Tốt nghiệp ngành Ðiện tử công nghiệp, cơ duyên đưa chàng trai trẻ gắn bó với ruộng đồng bắt đầu từ sự thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Từ năm 2019, anh Tuyến tiên phong đầu tư công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Với 3 vụ lúa mỗi năm, trung bình mỗi ngày anh điều khiển thiết bị bay phục vụ khoảng 40 ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bản thân.

Việc ứng dụng máy bay nông nghiệp giúp nhà nông tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất độc hại, bảo vệ sức khoẻ, đồng thời tiết kiệm khoảng 15% thời gian, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật so với phương thức truyền thống.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Tuyến cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục cập nhật những công nghệ mới nhất để phục vụ bà con, đặc biệt là gắn kết với Ðề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải, hướng tới cơ giới hoá toàn bộ quy trình sản xuất cho nông dân địa phương”.

Ðưa “địa chỉ đỏ” lên không gian mạng

Không chỉ xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Cà Mau còn được phát huy mạnh mẽ trong bảo tồn và lan toả các giá trị lịch sử. Mới đây, chị Lâm Xuân Ðào, Bí thư Xã đoàn Phong Thạnh vinh dự đại diện tỉnh Cà Mau tham gia Hội thi Bí thư Ðoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026.

Xã đoàn Phong Thạnh cập nhật thông tin, duy trì mã QR để quảng bá Di tích Lịch sử cấp quốc gia “Ðịa điểm Trận Giồng Bốm (1946)”.

Ðến với sân chơi lớn của các thủ lĩnh Ðoàn cả nước, chị Ðào mang câu chuyện hào hùng về Di tích Lịch sử cấp quốc gia “Ðịa điểm Trận Giồng Bốm (1946)” giới thiệu đến mọi người. Ðể những trang sử vẻ vang của vùng đất Tây Nam Bộ đến gần hơn với cộng đồng, chị cùng đoàn viên địa phương đẩy mạnh công trình số hoá di tích thông qua mã QR và các nền tảng mạng xã hội.

Theo chị Lâm Xuân Ðào, mã QR số hoá di tích lịch sử được khởi tạo từ năm 2022. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc hợp nhất đơn vị hành chính, Xã đoàn Phong Thạnh chủ động rà soát, điều chỉnh thông tin theo địa giới mới, đồng thời bổ sung thêm dữ liệu phục vụ công tác số hoá bản đồ.

“Giờ đây, chỉ cần điện thoại thông minh, người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ khi quét mã QR có thể dễ dàng tìm hiểu đầy đủ thông tin về di tích. Ðây là cách làm trực quan, sinh động, giúp nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước trong tình hình mới”, chị Ðào bộc bạch.

Khi công an xã làm truyền thông số

Công tác chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi hoạt động của lực lượng vũ trang cơ sở. Thay vì tuyên truyền tập trung hay phát tờ rơi khô khan, tuổi trẻ Chi đoàn Công an Xã Trần Phán chọn cách đưa pháp luật đến với người dân qua những thước phim ngắn trên mạng xã hội.

Một buổi ghi hình hiện trường của Chi đoàn Công an Xã Trần Phán.

Không cần trang thiết bị cầu kỳ, “phim trường” của các chiến sĩ trẻ chính là những góc vùng quê quen thuộc, cùng đạo cụ là chiếc điện thoại thông minh và micro thu âm. Từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản đến diễn xuất đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự đảm nhận. Ðể hoàn thiện video dài khoảng 2 phút, cả nhóm phải đầu tư kỹ lưỡng từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chọn khung giờ đăng tải cho đến hoá thân tự nhiên vào các tình huống đời thường.

Thượng uý Trương Lê Thái, Phó Bí thư Chi đoàn Công an Xã Trần Phán, chia sẻ: “Thay vì trích dẫn điều luật khô cứng, chúng tôi lồng ghép quy định pháp luật và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vào các câu chuyện gắn liền với thắng cảnh, văn hoá, con người quê hương. Ngôn ngữ bình dị, hình ảnh sinh động và nhịp điệu ngắn gọn theo xu hướng mạng xã hội giúp thông tin dễ dàng tiếp cận công chúng”.

Cách làm sáng tạo này mang lại những “con số biết nói”. Chỉ sau 9 tháng triển khai, 75 video ngắn đã ra mắt. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, Fanpage của đơn vị đăng tải hơn 300 tin, bài, thu hút trên 42 triệu lượt xem cùng 3 triệu lượt tương tác.

Chị Huỳnh Tuyết Phương (ngụ ấp Chà Là, Xã Trần Phán) chia sẻ: “Cách tuyên truyền này rất dễ tiếp thu. Sự hài hước lồng ghép trong các tình huống sát với đời sống giúp bà con hiểu sâu và nhớ lâu các quy định của pháp luật”.

Niềm vui của đoàn viên - chiến sĩ công an khi thực hiện nội dung tuyên truyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Ðại uý Lê Hải Lâm Thiên, Bí thư Chi đoàn Công an Xã Trần Phán, khẳng định, các video ngắn giúp lan toả nhanh chóng nguồn thông tin chính thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm ở cơ sở; đồng thời cụ thể hoá phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Xã Trần Phán: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Bằng tri thức và nhiệt huyết, thanh niên Cà Mau không chỉ làm chủ công nghệ mà còn biết dùng công nghệ để phục vụ cộng đồng, từng bước đưa hoạt động Ðoàn đi vào cuộc sống bằng những việc làm mang đậm hơi thở thời đại.