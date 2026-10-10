Tuổi trẻ Bộ Xây dựng tích cực tuyên truyền, xây dựng chính sách pháp luật

Nâng cao nhận thức pháp luật về đăng kiểm, an toàn phương tiện đường thủy

Phát biểu khai mạc, chị Nguyễn Diệu Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là lực lượng trẻ đang học tập, công tác trong các lĩnh vực đăng kiểm, hàng hải, đường thủy và giao thông vận tải.

Chị Nguyễn Diệu Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị không chỉ là dịp cập nhật những quy định mới của pháp luật mà còn tạo diễn đàn để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chủ động trao đổi, thảo luận, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác, nhất là trong quá trình triển khai các dự án, công trình, góp phần làm rõ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tế.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về đăng kiểm phương tiện và kiểm định an toàn phương tiện đường thủy cho thanh niên năm 2026 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (TP Hải Phòng).

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực trao đổi, phản biện trên cơ sở kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời, sau hội nghị, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần trở thành một tuyên truyền viên gương mẫu tại đơn vị, vận dụng kiến thức vào công việc hằng ngày, thực hiện nghiêm các quy trình kiểm soát an toàn, góp phần phòng ngừa rủi ro, tai nạn trong hoạt động chuyên môn.

PGS.TS Phạm Văn Thuần, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Thuần, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khẳng định, công tác đăng kiểm và kiểm định an toàn phương tiện đường thủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường.

Nhà trường luôn xác định việc gắn đào tạo với thực tiễn quản lý, hoạt động sản xuất và yêu cầu của xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, hội nghị là cơ hội thiết thực để giảng viên, sinh viên tiếp cận các quy định mới của pháp luật, cập nhật những vấn đề thực tiễn của ngành Giao thông vận tải và Xây dựng nói chung, lĩnh vực đăng kiểm, hàng hải nói riêng.

Ông Lương Minh Hiệu, Trưởng phòng Phương tiện thủy nội địa, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lương Minh Hiệu, Trưởng phòng Phương tiện thủy nội địa, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình bày chuyên đề về các quy định mới của pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện và kiểm định an toàn phương tiện đường thủy.

Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ vai trò của công tác đăng kiểm, quá trình hình thành và phát triển của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực kiểm định an toàn phương tiện, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên và sinh viên được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về trách nhiệm tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn sau này.

Phát huy vai trò thanh niên trong góp ý xây dựng pháp luật

Tiếp nối chương trình, Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị "Lấy ý kiến thanh niên về một số dự án luật trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2".

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hai dự án luật gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Nguyễn Danh Tú, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu định hướng hội nghị, ông Nguyễn Danh Tú, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần trao đổi, góp ý đối với các dự án luật; đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hội nghị nghe các tham luận của đại diện Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cục Đường bộ Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi vấn đề liên quan đến lĩnh vực hàng hải, đường thủy, công tác quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn và thực tiễn thực thi pháp luật, từ đó đóng góp thêm góc nhìn của lực lượng cán bộ trẻ đối với quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật.

Đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, hội nghị ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, cùng các chuyên gia, giảng viên, sinh viên.

Đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham dự hội nghị.

Nội dung thảo luận tập trung vào cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, môi trường sáng tạo, ứng dụng công nghệ, quyền tác giả, phát huy nguồn lực văn hóa và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Thông qua hoạt động lấy ý kiến, hội nghị tạo diễn đàn để thanh niên trực tiếp trao đổi, đề xuất kiến nghị từ thực tiễn học tập, công tác, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Gắn trách nhiệm chấp hành pháp luật với nhiệm vụ của từng đoàn viên, thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Xây dựng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cùng sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức chương trình.

Ông Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo ông Khương, việc kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định mới của pháp luật về đăng kiểm, kiểm định an toàn phương tiện đường thủy; lấy ý kiến thanh niên đối với hai dự án luật có ý nghĩa thiết thực, gắn công tác giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Để phát huy kết quả chương trình, ông Khương đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung gắn trách nhiệm chấp hành pháp luật với công việc cụ thể của từng đoàn viên, thanh niên; đổi mới nội dung tuyên truyền, chú trọng quy định liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn và những tình huống thực tiễn có thể phát sinh sai sót.

Đặc biệt, đối với thanh niên đang công tác trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng hải và đường thủy, cần đề cao ý thức tuân thủ quy trình, thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn. Đối với sinh viên, cần hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật. Các ý kiến phải bám sát thực tiễn, chỉ rõ nội dung còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, có căn cứ, bảo đảm tính khả thi.

Ông Khương đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị đồng tổ chức tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến tại hội nghị, phân loại theo từng dự án luật và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị lấy ý kiến thanh niên về một số dự án luật trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2.

Trước đó, ngày 9/10, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10; tham quan thực tế tại Cụm di tích Từ Lương Xâm, Nhà máy Xi măng Hải Phòng và tập huấn công tác hội trại thanh niên.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.

Chuỗi hoạt động trong hai ngày 9 - 10/10 tại TP Hải Phòng không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên mà còn tạo diễn đàn để tuổi trẻ ngành Xây dựng phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, gắn công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn, thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đoàn viên, thanh niên Bộ Xây dựng dâng hương, tìm hiểu lịch sử và giá trị văn hóa di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938.

Đoàn công tác Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niệm tại Cụm di tích Từ Lương Xâm, TP Hải Phòng.

Duy Thanh