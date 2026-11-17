Ngày 17/11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và bế mạc "Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ" năm 2026.

Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không xuất sắc giành giải Ba cuộc thi trong khuôn khổ Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không (Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng) đã xuất sắc giành giải Ba cuộc thi trong khuôn khổ Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026.

Đây là dấu ấn đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, sự tự tin và nỗ lực của đoàn viên, sinh viên Học viện Hàng không khi tham gia sân chơi chung của tuổi trẻ các cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ.

Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026 là hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực, sở trường và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong sinh viên. Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng và hội nhập của sinh viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ cũng tổ chức tuyên dương 60 gương mặt tiêu biểu, gồm 27 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và 33 "Sinh viên 5 tốt" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các bộ giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí cũng đánh giá đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu là những nhân tố quan trọng, góp phần bổ sung nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Một số hình ảnh tại lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ và bế mạc "Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ" năm 2026.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và bứt phá bằng khoa học công nghệ, vai trò của người thầy càng mang tầm vóc chiến lược.

Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi sau vài giây, công nghệ cung cấp dữ liệu nhưng chỉ có người thầy mới khơi gợi tư duy đặt câu hỏi, rèn giũa phương pháp luận khoa học và giữ gìn giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Thành tích của Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không tại Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của tuổi trẻ học viện mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đoàn viên, sinh viên Bộ Xây dựng năng động, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện và khẳng định mình trên các sân chơi trí tuệ.