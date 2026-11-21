Tuổi trẻ Bộ VHTTDL lan tỏa bản sắc văn hóa, hướng đến ngày 24.11
Chiều ngày 21.11 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ phát động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sự kiện nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, sức sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tuoi-tre-bo-vhttdl-lan-toa-ban-sac-van-hoa-huong-den-ngay-24-11.html