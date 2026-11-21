Trong thời đại âm nhạc có thể được phát bất cứ lúc nào chỉ bằng một cú chạm màn hình, ngày càng có nhiều người tìm đến những không gian dành riêng để nghe nhạc. Không phải để nhảy, cũng không đơn thuần để trò chuyện hay thưởng thức đồ uống, mà là để ngồi lại, lắng nghe trọn vẹn một bản nhạc, một album trên hệ thống âm thanh chất lượng cao.