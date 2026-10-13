Tuổi trẻ Bộ Tư pháp đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới xã Lìa, Quảng Trị

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tham gia nghi thức chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc biên giới 607; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giao lưu, đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới tại xã Lìa. Đây là những hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều công trình, phần quà an sinh xã hội với tổng nguồn lực hỗ trợ trên 650 triệu đồng. Trong đó, trao nguồn lực hỗ trợ xây dựng 08 ngôi nhà nhân ái dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá 560 triệu đồng; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 20 mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trị giá 60 triệu đồng; trao 14 suất học bổng cho học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; trao 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhiều phần quà dành tặng các trường học trên địa bàn.

Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã Lìa, đoàn công tác tiếp tục đến thôn Tam Hòa để khởi công xây dựng nhà nhân ái “Mái ấm biên cương - Tiếp bước em đến trường” dành tặng em Hồ Thị Cúc, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và THCS A Xing. Gia đình em Cúc thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bố mất sớm, mẹ là người khuyết tật, sức khỏe yếu, ngôi nhà hiện tại đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Công trình là món quà ý nghĩa, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực để em Cúc yên tâm học tập và vững bước đến trường.

Những phần quà, công trình được trao tặng trong chương trình thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, các tổ chức đối với thanh thiếu nhi và Nhân dân vùng biên giới. Mỗi ngôi nhà được khởi công, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà được trao đi đều mang theo niềm tin, sự động viên để các em học sinh có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình đã góp phần tăng cường sự giao lưu, phối hợp giữa tuổi trẻ Bộ Tư pháp với đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong triển khai hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về thanh thiếu nhi và Nhân dân vùng biên giới. Thông qua Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới, tuổi trẻ Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Trong khuôn khổ Chương trình thiện nguyện “Mái ấm biên giới” tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 12/10/2026, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ các đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hoạt động về nguồn tại Quảng Trị đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, góp phần nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong đóng góp cho cộng đồng, xã hội.