Tham dự chương trình có đại diện các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, gồm Chi đoàn Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng; Chi đoàn Vụ Các định chế tài chính; Chi đoàn Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt; Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Về phía địa phương, có đồng chí Lương Thị Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Mọt, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND và Đoàn Thanh niên xã. Về phía Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, có thầy Lục Văn Quyền, Phó Hiệu trưởng; thầy Vi Hồng Thân, Phó Hiệu trưởng, cùng tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trao quà tới những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Thị Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Mọt cho biết, Bát Mọt là xã biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh 120 km, địa bàn rộng nhưng dân cư thưa thớt với hơn 900 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu (trong đó khoảng 98% là đồng bào dân tộc Thái), đường biên giới giáp nước bạn Lào dài hơn 17 km.

Đời sống người dân trong xã còn nhiều thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và hái lượm dưới tán rừng, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao, khiến việc đến trường của học sinh gặp không ít trở ngại. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước xây dựng trường liên cấp, học sinh ở các thôn xa hiện được ở nội trú từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn học sinh ở gần học bán trú.

Đồng chí Lương Thị Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Mọt phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình trao quà và phát động trồng cây xanh, đồng chí Lương Thị Lưu nhấn mạnh, những phần quà trao tận tay học sinh không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên; đồng thời, hoạt động trồng cây tạo môi trường xanh - sạch - đẹp và giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Bát Mọt đề nghị Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả quà tặng, chăm sóc tốt cây xanh vừa trồng và mong các em học sinh thi đua học tập tốt để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Chia sẻ thông tin về thực tế Nhà trường, thầy giáo Lục Văn Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt cho biết, năm học 2026 - 2027, trường có 22 lớp với 612 học sinh, trong đó 280 em ở nội trú cả tuần và số còn lại học bán trú. Đội ngũ của trường gồm 53 giáo viên và 19 nhân viên phục vụ, riêng bộ phận cấp dưỡng có 12 nhân viên. Do địa bàn rộng, Nhà trường duy trì 1 điểm lẻ tại thôn Vịn (gồm 3 lớp) để các em nhỏ học bán trú, còn từ lớp 4 trở lên, học sinh ở thôn xa tập trung về trường chính.

Thầy giáo Lục Văn Quyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo thầy giáo Lục Văn Quyền, những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư tương đối đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng tốt việc dạy và học. Thầy và trò không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Thay mặt Nhà trường, thầy giáo Lục Văn Quyền trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã chia sẻ, trao quà tới các em học sinh và trồng cây lưu niệm giúp khuôn viên trường thêm xanh tươi, sạch đẹp.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Bí thư Chi đoàn Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt Nguyễn Thị Phương Linh bày tỏ niềm vinh dự khi cùng các đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính đến thăm, trao quà tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia đối với học sinh vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh cho biết, Đoàn trao tặng Nhà trường 2 bộ trống Đội phục vụ hoạt động giáo dục, sinh hoạt Đội và trao quà tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp, mong các em chăm ngoan, học giỏi, giữ vững niềm tin và nỗ lực vươn lên.

Bí thư Chi đoàn Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt Nguyễn Thị Phương Linh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trao tặng Nhà trường 2 bộ trống Đội phục vụ hoạt động giáo dục, sinh hoạt Đội. Ảnh: Đức Minh

Phát động Lễ trồng cây xanh, đồng chí Nguyễn Khánh Hằng, Bí thư Chi đoàn Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng chia sẻ, một hàng cây trồng hôm nay có thể trở thành bóng mát cho nhiều thế hệ học sinh mai sau, góp phần tạo môi trường học tập gần gũi với thiên nhiên, giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp và có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường. Đồng chí Nguyễn Khánh Hằng nhắn nhủ các em học sinh chăm sóc, bảo vệ cây xanh để cây bén rễ, sinh trưởng và trở thành người bạn thân thiết chứng kiến sự trưởng thành của học sinh dưới mái trường.

Đồng chí Nguyễn Khánh Hằng, Bí thư Chi đoàn Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Một số hình ảnh tại chương trình: