Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc tuần tra bảo vệ biên giới.

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; lịch sử ra đời, phát triển, trưởng thành và những cống hiến của thanh niên Quân đội qua các thời kỳ cách mạng. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng với công tác giáo dục truyền thống, các tổ chức Đoàn chú trọng nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về thanh niên và công tác thanh niên trong Quân đội. Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình hướng dẫn người dân truy cập hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Các đơn vị chủ động nắm bắt, quản lý tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Đồng thời, đề cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tuổi trẻ.

Điểm nhấn của đợt thi đua là phát huy tinh thần “Hai xung kích, hai sẵn sàng, sáu rõ”. Trong đó, “Hai xung kích” gồm xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên; “Hai sẵn sàng” là sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới, sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. “Sáu rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trong đợt thi đua, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện công tác dân vận và chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ. Cùng với đó, tăng cường huấn luyện, luyện tập, sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, chú trọng tham gia hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Một nội dung được quan tâm trong đợt thi đua là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Theo Đại tá Lê Hoàng Việt, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò “Tổ hỗ trợ số” ở tổ chức đoàn các cấp; nâng cao trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia phong trào “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, phong trào “Bình dân học vụ số”; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” và giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội". Qua đó, khuyến khích đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đợt thi đua cao điểm là dịp để tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần cống hiến; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

TIẾN VINH