Tuổi trẻ Bình Lư với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại các thôn, bản ở xã Bình Lư, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh. Từ cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin, mỗi nội dung đều được các bạn trẻ hướng dẫn cụ thể. Với người chưa thành thạo công nghệ, ĐVTN kiên trì chỉ dẫn từng thao tác, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, giúp bà con từng bước tiếp cận các tiện ích số.

Đoàn xã Bình Lư còn đổi mới cách tuyên truyền, không chỉ tổ chức hướng dẫn tập trung mà đưa hoạt động phổ cập kỹ năng số đến từng thôn, bản, hộ gia đình. ĐVTN chủ động lồng ghép nội dung hướng dẫn trong các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể, hỗ trợ người dân tại nhà. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ. Cách làm sát cơ sở, phù hợp từng đối tượng góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào thực chất.

Anh Lý Văn Vinh - Bí thư Chi đoàn bản Cò Lá chia sẻ: “Chi đoàn phân công ĐVTN trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số thiết yếu. Với người cao tuổi, chưa thành thạo công nghệ, chúng tôi kiên trì hướng dẫn từng thao tác, cách sử dụng để bà con hiểu, thực hành và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống”.

Từ sự hỗ trợ trực tiếp của ĐVTN xã Bình Lư, người dân từng bước làm chủ các ứng dụng trên điện thoại thông minh, khai thác tiện ích số phục vụ sinh hoạt và giải quyết công việc. Không chỉ hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đoàn viên còn trang bị cho bà con kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Lù Kim Sơn (65 tuổi, ở bản Cò Lá) phấn khởi nói: “Trước đây, tôi chưa biết sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Được các đoàn viên hướng dẫn tận tình, tôi đã biết cài đặt VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng để tra cứu thông tin. Tôi thấy các tiện ích này nhanh chóng, thuận lợi. ĐVTN còn hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội, giúp tôi yên tâm hơn khi sử dụng điện thoại”.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, Đoàn xã Bình Lư chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Ban Chấp hành Đoàn xã đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐTN, ngày 5/3/2026 về triển khai phong trào “Tuổi trẻ Bình Lư với Bình dân học vụ số”, xác định vai trò xung kích của ĐVTN trong phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Trang Facebook “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Lư” thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin về CĐS, hướng dẫn sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã đăng tải, chia sẻ hơn 90 tin, bài, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần chủ động học tập, ứng dụng công nghệ trong đoàn viên và nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp được duy trì thường xuyên. 100% chi đoàn cử đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng; các đợt ra quân tại 22/22 thôn, bản thu hút gần 200 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ cài đặt, sử dụng VNeID, tạo tài khoản định danh điện tử, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Không chỉ hỗ trợ người dân, Đoàn xã còn chú trọng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý tổ chức. Các chi đoàn thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin đoàn viên trên hệ thống quản lý đoàn viên, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Chị Phong Linh Chi - Bí thư Đoàn xã Bình Lư cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là một bộ phận người cao tuổi hạn chế khả năng ghi nhớ thao tác; nhiều trường hợp sử dụng điện thoại cũ, thay đổi số điện thoại hoặc quên mật khẩu, gây trở ngại trong cài đặt, kích hoạt ứng dụng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hướng dẫn từng người”; phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, giúp người dân sử dụng thành thạo, an toàn các tiện ích số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Với tinh thần xung kích và cách làm sáng tạo, Đoàn xã Bình Lư đang đưa phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.