Tuổi trẻ Biên phòng Hà Tiên chung sức xây dựng vùng biên

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cùng đoàn viên, thanh niên địa phương cắm cờ dọc biên giới.

Thời gian qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và quần chúng nhân dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Hàng tuần, đoàn viên, thanh niên cùng người dân phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh và sửa chữa đường giao thông nông thôn. Cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương cắm cờ dọc biên giới, dọn vệ sinh đường tuần tra biên giới.

Ông Siphonl, Trưởng khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên, cho biết trong mỗi hoạt động, đoàn viên, thanh niên Biên phòng cùng đoàn viên địa phương và người dân trực tiếp thực hiện công việc, cùng bàn bạc cách làm hiệu quả. Qua đó, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân ngày càng được tăng cường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và người dân địa phương dọn vệ sinh đường tuần tra biên giới.

Cùng với công tác bảo vệ môi trường, tuổi trẻ đơn vị phối hợp với chính quyền và Đoàn Thanh niên địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Vào dịp lễ, Tết và các đợt cao điểm tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp và trao nhu yếu phẩm, góc học tập cho học sinh vượt khó.

Đối với thiếu nhi vùng biên, cán bộ, chiến sĩ trẻ tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Thiếu tá La Minh Nhòa, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cho biết đơn vị xác định tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Thiếu tá La Minh Nhòa, với phương châm linh hoạt, gần dân, tuổi trẻ Biên phòng phối hợp Đoàn Thanh niên địa phương vận động người dân chấp hành quy định về biên giới, không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay và tích cực tố giác tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tặng quà cho người nghèo nơi biên giới.

Phát huy lợi thế về công nghệ, tuổi trẻ đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nội dung được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, giúp kiến thức pháp luật tiếp cận người dân.

Đơn vị xác định nhân dân là chủ thể quan trọng trong bảo vệ biên giới, từ đó chú trọng thắt chặt mối quan hệ với nhân dân và phát huy vai trò của quần chúng.

Sự phối hợp giữa lực lượng Biên phòng, Đoàn Thanh niên địa phương và người dân được thể hiện qua các mô hình như “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”, “Ánh sáng vùng biên”, “Vườn cây thanh niên”, cùng các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, dọn vệ sinh môi trường.

Mỗi công trình, phần việc được triển khai góp phần tăng cường tình quân dân và nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân đối với chủ quyền biên giới quốc gia.