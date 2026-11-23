Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang, những thành tích, sự cống hiến và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội qua các thời kỳ cách mạng. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh tham gia buổi phát động.

Thông qua đợt thi đua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh phấn đấu tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian thi đua từ ngày 15/11/2026 đến hết tháng 01/2027, tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: chính trị, tư tưởng tốt; phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số hiệu quả; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm.

Thượng tá Lê Hoàng On, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi phát động.

Phát biểu tại buổi phát động, Thượng tá Lê Hoàng On, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đoàn viên. Đồng thời, tạo động lực để tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra.