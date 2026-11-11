Tuổi trẻ Báo Quân đội nhân dân thi đua cao điểm 75 năm tự hào tiếp bước

Thời gian thực hiện đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-11-2026 đến ngày 15-1-2027. Đợt thi đua được phát động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhận thức sâu sắc về truyền thống, những thành tích, sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, ĐVTN Quân đội qua các thời kỳ cách mạng.

Quang cảnh lễ phát động.

Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ Báo QĐND tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đại úy Nguyễn Tuấn Huy, Bí thư Đoàn cơ sở Báo QĐND phát biểu tại lễ phát động.

Đoàn cơ sở Báo QĐND xác định các chỉ tiêu: 100% cán bộ, ĐVTN có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, ĐVTN gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, hành động theo điều lệnh; phấn đấu không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Kết quả kiểm tra cuối năm phấn đấu 100% đạt yêu cầu, hơn 85% đạt khá, giỏi; 100% tổ chức đoàn, ban chấp hành đoàn, cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại diện các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua.

Trong đợt thi đua, Đoàn cơ sở phấn đấu thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài, phóng sự, hình ảnh hoạt động, video clip, infographic tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ và các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, phối hợp với ĐVTN đơn vị và nhân dân trên địa bàn, tích cực tham gia làm công tác tình nguyện, an sinh xã hội; tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Tại lễ phát động, đại diện Chi đoàn 7, Chi đoàn 8 thuộc Đoàn cơ sở Báo QĐND ký kết giao ước thi đua; khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.