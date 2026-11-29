Tối 28/11, tại Công viên Hội An (tỉnh Thanh Hóa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Bắc Trung Bộ năm 2026.

Hội chợ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11, quy tụ 50 gian hàng giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu do thanh niên sản xuất, phát triển. Đây là dịp để các chủ thể OCOP trẻ quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời kết nối đối tác, doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Không gian hội chợ. Ảnh: Q. Hương.

Các sản phẩm trưng bày đa dạng, phản ánh tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của các địa phương vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp, hội chợ còn tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán hàng trên nền tảng số, kết hợp trải nghiệm văn hóa địa phương nhằm đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, hỗ trợ thanh niên tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo cơ hội để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc hội chợ.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, trong đó chú trọng hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, Trung ương Đoàn vừa ra mắt website triển lãm số gian hàng khởi nghiệp của thanh niên với tên gọi "Con đường nông sản" nhằm hỗ trợ thanh niên giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm khởi nghiệp. Nền tảng này tạo thêm không gian hiện diện trên môi trường số cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP do thanh niên sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, kết nối đối tác và phát triển thị trường trên phạm vi toàn quốc.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tại các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn lực, doanh nghiệp, nhà phân phối và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, người trẻ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng sản phẩm.

Đại biểu tham quan gian hàng.

“Khởi nghiệp từ quê hương không có nghĩa thu hẹp trong phạm vi một địa phương, mà là bắt đầu từ những lợi thế, giá trị thân thuộc để tạo dựng những sản phẩm có sức cạnh tranh, từng bước chinh phục những thị trường rộng lớn hơn”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ, trao quà ghi nhận sự tham gia, đóng góp của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Thành Đoàn Huế. Các đại biểu cũng tham quan các gian hàng, gặp gỡ, động viên các chủ thể OCOP và thanh niên khởi nghiệp.

Hội chợ là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của Trung ương Đoàn tại Thanh Hóa. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như Chợ phiên OCOP trên nền tảng mạng xã hội gắn với Ngày hội KOLs quảng bá nông sản vùng miền năm 2026; các phiên livestream bán hàng với sự tham gia của KOL, KOC và hoạt động trải nghiệm tại cơ sở sản xuất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: Q. Hương.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng bán sản phẩm OCOP qua phương tiện số, trang bị kiến thức về xây dựng thông điệp truyền thông, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và website thương mại.

Thông qua chuỗi hoạt động, Trung ương Đoàn hướng tới kết nối việc trang bị kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ tiếp cận chính sách với quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để thanh niên phát huy lợi thế bản địa, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững.