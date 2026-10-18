Tuổi trẻ Bá Thước xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn viên thanh niên xã Bá Thước ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bí thư Đoàn xã Bá Thước Lò Tuấn Nam, cho biết: “Trong thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên xã luôn tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Các hoạt động được lồng ghép với các chương trình “Tình nguyện mùa đông", “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên” đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật, như chương trình phối hợp giữa Đoàn xã Bá Thước, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và Trường THCS Ban Công tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa về “Phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn, an ninh mạng”. Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, ban tổ chức đã trao tặng 280 suất quà cùng nhiều phần quà thiết thực khác cho Trường THCS Ban Công với tổng trị giá 95 triệu đồng. Phối hợp với CLB sinh viên tình nguyện Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình “Ước mơ xanh cho em năm 2026”, trao 60 suất quà cho thiếu nhi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khởi công 1 công trình thanh niên, tổng trị giá 70 triệu đồng. Phối hợp với Công an xã Bá Thước tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Cùng em đến trường”, trao 70 suất quà cho học sinh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng...

Trong phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Đoàn xã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội Bá Thước quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn, ủy thác trên 20 tỷ đồng cho đoàn viên thanh niên vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao, đường làng, ngõ xóm; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, xây dựng hình ảnh người đoàn viên thanh niên Bá Thước năng động, trách nhiệm, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn xã phối hợp với các đoàn tình nguyện trao 41 suất quà tại các thôn Ban Công, La Hán, Chiềng Lau và thôn Cả, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.

Cùng với đó, Đoàn xã Bá Thước đã tích cực tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, thanh, thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động được triển khai đa dạng, thiết thực, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Đoàn xã Bá Thước phát huy hiệu quả hoạt động của 11 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các ứng dụng số trên điện thoại. Facebook, zalo và fanpage của Đoàn xã được khai thác hiệu quả để thông tin, tuyên truyền nhanh chóng về hoạt động Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi và chuyển đổi số. Đặc biệt, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên nòng cốt tham gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác, kê khai, nộp hồ sơ và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với những người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ và người dân ở các địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số. Thông qua các hoạt động chuyển đổi số, Đoàn xã Bá Thước tiếp tục khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Những hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên xã Bá Thước đã xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên trong lòng người dân, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.