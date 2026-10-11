Tuổi trẻ ba phường Ba Đình, Tây Hồ, Ngọc Hà kỷ niệm ngày truyền thống thanh niên Việt Nam

Đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của 3 phường Ba Đình, Tây Hồ và Ngọc Hà nhận hoa chúc mừng từ đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 phường. Ảnh: PV

Lễ kỷ niệm diễn ra tại khu vực Đình An Trí và Trường THCS Ba Đình - Phân hiệu 2, địa danh gắn với lịch sử phong trào thanh niên cách mạng Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thu Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ba Đình nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trở thành mái nhà chung, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Qua mỗi thời kỳ, thanh niên Việt Nam đều thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Trong chiến tranh, nhiều người sẵn sàng lên đường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, tuổi trẻ tiếp tục góp sức xây dựng đất nước, tích cực học tập, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giữ vững tinh thần tình nguyện, sáng tạo và cống hiến.

Các gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 được tuyên dương tại sự kiện. Ảnh: PV

Việc trở lại địa chỉ gắn với lịch sử phong trào thanh niên cách mạng cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn những hy sinh của người đi trước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ba phường tuyên dương các gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, ghi nhận những cá nhân có lối sống đẹp, giàu tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực cho công tác Hội, phong trào thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh không tập trung năm 2026 cũng chính thức khai mạc, với sự tham gia của bốn đội thi đại diện thanh niên ba phường. Các đội sẽ trải qua năm trạm thử thách tại những địa chỉ lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Tại Đình An Trí, các đội thực hành phát, giải tín hiệu Semaphore và giải mật thư. Ở Chùa Trấn Quốc, trại sinh tìm hiểu truyền thống Hội, rèn kỹ năng tuyên truyền và giao tiếp. Tại Đền Quán Thánh, các đội nhận diện, thực hành nút dây cơ bản và làm móc khóa.

Trạm thi tại Bảo tàng Chiến thắng B52 gồm giải tín hiệu Morse, tìm hiểu Luật Thủ đô năm 2026 và truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô. Chặng cuối tại Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng có phần thi văn nghệ tập thể, tổng kết và trao giải.

Các đại biểu quét mã QR để theo dõi nội dung, thông tin cuộc thi trong khuôn khổ Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh không tập trung năm 2026. Ảnh: PV

Điểm mới của trại huấn luyện năm nay là hình thức thi không tập trung, kết hợp trải nghiệm thực tế. Với “Hộ chiếu số Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh”, các đội quét mã để theo dõi nhiệm vụ và kết quả tại từng chặng.

Qua đó, trại sinh vừa rèn luyện kỹ năng, tinh thần đồng đội, vừa tìm hiểu lịch sử, văn hóa Hà Nội, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của người cán bộ Hội trong thời kỳ mới.