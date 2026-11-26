Đoàn công tác Trung ương Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Tỉnh đoàn An Giang.

Sáng 26/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 tại Tỉnh đoàn An Giang.

Theo Tỉnh đoàn An Giang, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”, các cấp bộ Đoàn đã vận động xây mới, sửa chữa hơn 280 căn nhà, gồm nhà Nhân ái, Đại đoàn kết, Khăn quàng đỏ, Tình bạn, Tình nghĩa, “Ngôi nhà 19/8”… Tổng kinh phí thực hiện hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức 523 đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, thu hút 45.754 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 365 hoạt động “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, với 35.960 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn An Giang Thị Phương Hồng báo cáo về tình hình hoạt động đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Đoàn phường Rạch Giá phát biểu tại buổi kiểm tra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai gắn với ứng dụng công nghệ số. Tỉnh đoàn đã số hóa 20 địa chỉ đỏ, tích hợp mã QR và thuyết minh tự động; duy trì hoạt động của 50 đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích. Việc quản lý đoàn viên cũng từng bước chuyển sang nền tảng số.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Hoàng Thái Nam ghi nhận kết quả hoạt động của Tỉnh đoàn An Giang, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tập hợp, đoàn kết thanh niên và chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.