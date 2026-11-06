Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

Sáng 6/11, tại phường Tịnh Biên, Đoàn UBND tỉnh An Giang tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”, và khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” được triển khai trên tuyến đường khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên, với chiều dài khoảng 1,5km. Dọc tuyến đường có 196 hộ dân sinh sống, đều là đồng bào Khmer.

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc".

Với kinh phí gần 120 triệu đồng, công trình lắp đặt 50 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và 50 bộ giá treo cờ Tổ quốc. Các hạng mục được triển khai trong khoảng 15 ngày, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên và các lực lượng địa phương.

Sau khi hoàn thành, công trình góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt và lao động sản xuất vào ban đêm. Hệ thống đèn và cờ Tổ quốc dọc tuyến đường cũng góp phần chỉnh trang cảnh quan khu vực biên giới.

Cùng ngày, Đoàn UBND tỉnh An Giang khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái, mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng, dành cho gia đình cán bộ Đoàn và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Tiên.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ là gia đình chị Lê Thị Cẩm Tiên (SN 1995), ngụ khóm Phú Hòa, phường Tịnh Biên. Chị Tiên là Bí thư Chi đoàn khóm Phú Hiệp, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chồng chị Tiên là anh Nguyễn Bảo Trung, cũng tham gia công tác Đoàn tại địa phương.

Để trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học, anh Trung tranh thủ làm shipper trong khu vực. Trong khi đó, buổi tối, chị Tiên tranh thủ bán trà sữa kiếm thêm thu nhập.

Anh Trung cho biết rất vui và xúc động khi gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp gia đình an cư, tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên, và đóng góp cho phong trào thanh niên tại địa phương.

Còn gia đình bà Đoàn Ngọc Màu (SN 1968), ngụ khóm Phú Hiệp, phường Tịnh Biên kiếm sống chủ yếu bằng nghề bán vé số dạo. Căn nhà khoảng 40m² của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột. Thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình bà không có điều kiện tự sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Do đó, Đoàn UBND tỉnh An Giang vận động hỗ trợ kinh phí để gia đình bà Đoàn Ngọc Màu xây dựng lại căn nhà.

Lễ khởi công nhà nhân ái cho gia đình bà Đoàn Ngọc Màu.

Chị La Nguyễn Ngọc Nhi - Bí thư Đoàn phường Tịnh Biên cho biết, các đoàn viên, thanh niên địa phương rất xúc động, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục đóng góp cho phong trào thanh niên tại cơ sở.

Ông Huỳnh Hoàng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang cho biết, tại một số vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Đảng ủy UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Đoàn Thanh niên UBND tỉnh triển khai các công trình, phần việc thiết thực, hướng về những địa bàn còn khó khăn, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Theo ông Sơn, công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” và ủng hộ xây nhà cho người dân khó khăn không chỉ có ý nghĩa về vật chất, còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.