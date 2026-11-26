Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Chiều 26/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 của Cụm hoạt động số 5 gồm: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai và Tỉnh Đoàn Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau). Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên chủ trì hội nghị.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các tỉnh, thành đoàn trong cụm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ các đơn vị.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng phát biểu Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phong trào thanh niên tình nguyện tại các địa phương được triển khai hiệu quả theo chủ trương “3 liên kết”, gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong năm, các địa phương triển khai trên 1.400 công trình thanh niên, thực hiện 105 km đường quê được thắp sáng, trồng hơn 107.000 cây xanh…

Phó Trưởng Ban công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Hoàng Thái Nam phát biểu Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phong trào đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp được triển khai rộng khắp, tập trung hỗ trợ vốn, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và kết nối nguồn lực phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp, 52 dự án mô hình kinh tế, giới thiệu việc làm cho trên 75.000 thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho gần 300.000 lượt thanh niên…

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên phát biểu Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Công tác chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở địa bàn biên giới, vùng xa và những nơi thiếu điều kiện vui chơi được quan tâm thực hiện. Các cấp bộ Đoàn, Đội thuộc tỉnh, thành đoàn huy động nguồn lực và tổ chức chăm lo, hỗ trợ trên 388.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 17 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên cho biết, năm 2027 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo chuyển biến về chất lượng triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tạo ra những chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động và năng lực đóng góp của thanh niên đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng các Tỉnh đoàn, Thành đoàn cụm hoạt động số 5 Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam đăng cai tổ chức APEC tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là cơ hội quan trọng để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung, phần việc phù hợp để thanh niên tham gia phục vụ APEC 2027.