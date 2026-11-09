Tuổi trẻ 5 trường đại học, học viện thăng hoa tại sân khấu “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật Sinh viên” 2026

Đây là sân chơi văn hóa – nghệ thuật thiết thực nhằm kiến tạo môi trường lành mạnh, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên, sinh viên các trường đại học, học viện trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Huy Hoàng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, cuộc thi nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026, là không gian để sinh viên khẳng định bản lĩnh, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu khai mạc. Ảnh: Hùng Anh

Sân khấu năm nay là bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với sự tham gia của 5 cơ sở đào tạo: Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Học viện Ngoại giao (DAV), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE), và Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (HITU).

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026, chương trình đã mang đến một không gian nghệ thuật với 20 tiết mục được dàn dựng công phu từ 5 cơ sở đào tạo, khẳng định bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ sinh viên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trải qua 20 tiết mục tranh tài thuộc nhiều thể loại từ thanh nhạc, múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại cho đến võ nhạc và nghệ thuật tạo hình thời trang, các bạn sinh viên đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Học viện Chính sách và Phát triển (APD) mở màn đầy khí thế với tiết mục thanh nhạc và vũ đạo “Việt Nam kiêu hãnh”, tiếp nối mạch cảm xúc lịch sử qua ca khúc đơn ca “Đường chúng ta đi” (nhạc Huy Du, thơ Xuân Sách), giai điệu tự hào của “Việt Nam tinh hoa” và tiết mục múa nhảy lắng đọng “Tiếng ru cội nguồn” ngợi ca dòng máu Tiên Rồng.

Một số tiết mục tiêu biểu. Ảnh: Hùng Anh

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp khéo léo giữa niềm tự hào cội nguồn và hơi thở đương đại. Thế hệ Gen Z đã biết cách làm mới các chất liệu văn hóa truyền thống (như văn hóa Tây Bắc, nhịp điệu lao động) bằng ngôn ngữ nghệ thuật trẻ trung. Đặc biệt, tiết mục trình diễn nghệ thuật tạo hình thời trang trực tiếp (The Art of Draping) từ HITU đã mang đến một làn gió mới đầy sáng tạo cho sân khấu năm nay.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao sự đầu tư bài bản, kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp cùng tư duy thẩm mỹ sắc bén của các đội thi. Dựa trên các tiêu chí khắt khe, Ban Tổ chức đã chọn ra các tiết mục xuất sắc để trao tổng cộng 15 giải thưởng.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo tặng hoa chúc mừng các đội thi đạt giải và chụp ảnh lưu niệm khép lại chương trình. Ảnh: Hùng Anh

Lễ vinh danh và trao giải chính thức sẽ diễn ra trang trọng trong Lễ Tổng kết và Bế mạc Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026 vào ngày 21/11/2026.