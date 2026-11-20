Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 237 nền kinh tế theo tuổi thọ trung bình năm 2026 và cho thấy mức tăng so với năm 1950.

Tuổi thọ ở đây được tính từ lúc sinh, tức số năm trung bình mà một người mới chào đời được dự báo sẽ sống. Số liệu được lấy từ Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới của Liên hiệp quốc (UN) với số liệu năm 2026 là dự báo theo kịch bản trung bình.

Theo đó, Monaco dẫn đầu với 86,7 tuổi. San Marino, một quốc gia siêu nhỏ khác ở châu Âu, đứng thứ hai với 86 tuổi.

Ba vị trí tiếp theo thuộc về Đông Á với Hồng Kông đạt 85,9 tuổi, Nhật Bản 85,1 tuổi và Hàn Quốc 84,6 tuổi. Sức khỏe tim mạch là một trong những yếu tố góp phần vào kết quả này, khi Nhật Bản và Hàn Quốc có tỷ lệ tử vong do bệnh động mạch vành, nguyên nhân gây tắc nghẽn mạch máu nuôi tim, thuộc nhóm thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Đồ họa cho thấy ngày càng nhiều nền kinh tế đạt tuổi thọ trung bình từ 80 trở lên. Năm 2026, có 61 nền kinh tế vượt ngưỡng này, so với con số 0 vào năm 1950.

Mỹ là một trường hợp tụt hạng đáng chú ý. Năm 1950, nước này đứng thứ 15 với tuổi thọ 68,1 tuổi. Đến năm 2026, tuổi thọ tăng lên 79,8 tuổi nhưng thứ hạng giảm xuống thứ 64. Mức tăng 11,7 tuổi của Mỹ thấp thứ 6 trong số 237 nền kinh tế. Trong khi đó, Canada có điểm xuất phát tương đương vào năm 1950 đã tăng thêm 14,8 tuổi, lên 83,1 tuổi và đứng thứ 26.

Trên toàn cầu, tuổi thọ tăng 27,4 tuổi kể từ năm 1950, từ 46,4 lên 73,8 tuổi. Tiêm chủng là một trong những yếu tố giúp nhiều trẻ em sống sót hơn. Theo nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu, tiêm chủng đã giúp giảm 40% số ca tử vong ở trẻ sơ sinh trong giai đoạn 1974-2024.

Hàn Quốc ghi nhận mức cải thiện lớn nhất, khi tuổi thọ tại nước này tăng từ 22,2 vào năm 1950 lên 84,6 tuổi năm 2026, tức tăng thêm 62,4 năm. Năm 1950 trùng với thời điểm Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Nhờ đó, Hàn Quốc đã đi từ vị trí thứ hai từ cuối bảng lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Trong 10 nền kinh tế có mức cải thiện tuổi thọ lớn nhất, có 4 nước sản xuất dầu mỏ ở Vùng Vịnh. Oman là một ví dụ, khi tuổi thọ tại đây tăng từ 29,3 lên 80,7 tuổi. Theo UN, việc Oman dùng nguồn thu từ năng lượng để đầu tư vào giáo dục và y tế công đã góp phần cải thiện tuổi thọ của người dân nước này.

Ở chiều ngược lại, cả 10 nền kinh tế xếp cuối bảng đều nằm ở châu Phi cận Sahara. Nigeria đứng cuối với tuổi thọ 55 tuổi, ngay dưới Chad với 55,6 tuổi.

Một nguyên nhân chính là tỷ lệ tử vong ở trẻ em vẫn ở mức cao tại các quốc gia này. Theo dự báo năm 2026 của UN, khoảng 1 trong 10 trẻ em Nigeria tử vong trước sinh nhật thứ 5, trong khi tại Nhật Bản, con số này chỉ khoảng 2 trên 1.000 trẻ em.