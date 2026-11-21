Tác giả: John Carreyrou / Alpha Books - NXB Thế giới

Bad Blood - Máu bẩn

Máu bẩn (Bad Blood) là tác phẩm điều tra của nhà báo John Carreyrou, phơi bày vụ lừa đảo chấn động Thung lũng Silicon của Theranos, công ty xét nghiệm máu từng được định giá 9 tỷ USD. Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn cùng nhiều tài liệu nội bộ, cuốn sách hé lộ cách Elizabeth Holmes che giấu những thất bại công nghệ, đánh lừa nhà đầu tư và đưa bệnh nhân vào nguy cơ nhận kết quả xét nghiệm sai lệch.

Tuổi thơ hiếu thắng của nữ tỷ phú Theranos

Elizabeth Holmes luôn muốn chiến thắng, ngay cả trong những ván cờ tỷ phú thời thơ ấu. Cô học xuất sắc, nuôi tham vọng kinh doanh và chỉ nhắm đến Đại học Stanford.

Trong các kỳ nghỉ hè, Noel và các con lại đến BocaRaton, Florida, nơi vợ chồng dì của Elizabeth, Elizabeth và Ron Dietz, sở hữu một căn hộ cao cấp có tầm nhìn rất đẹp trông thẳng ra vùng Intracoastal Waterway. Cậu con trai của họ, David, kém Elizabeth 3 tuổi rưỡi và kém Christian 1 tuổi rưỡi.

Đám trẻ thường nằm ngủ trên đệm cao su trong nhà, và sáng sáng thức dậy là chạy ào ra tắm biển. Buổi chiều, chúng thường bận rộn chơi cờ tỷ phú. Mỗi khi Elizabeth dẫn đầu, mà đa phần là như vậy, cô bé đều đòi chơi đến cùng, mua chất đống nhà và khách sạn đến chừng nào cả David và Christian đều phá sản thì thôi.

Thi thoảng cô cũng thua cuộc, và mỗi lần như vậy, cô lại nổi xung lên, đùng đùng chạy ra khỏi cửa. Đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy bản tính hiếu chiến cao độ trong con người cô.

Ở trường cấp ba, Elizabeth không phải là cô gái được nhiều người yêu mến. Lúc này, bố cô đã chuyển gia đình đến sống ở Houston để nhận một công việc mới trong tập đoàn Tenneco. Hai chị em Elizabeth học ở trường Thánh John, ngôi trường tư danh giá nhất Houston.

Elizabeth phải tẩy màu tóc để cho hợp với vóc dáng cao gầy guộc và cặp mắt xanh to tròn của mình; ngoài ra, cô còn phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống.

Suốt năm lớp 11, Elizabeth chỉ biết cắm cúi học; cô thường thức ôn bài tới tận khuya và bài kiểm tra nào cũng được điểm A. Đó là sự khởi đầu cho lối sống sau này của cô: làm việc miệt mài và ngủ ít.

Ngoài kết quả xuất sắc trong học tập, cô cũng cố gắng mở rộng giao du và hẹn hò với con trai của một vị bác sĩ chỉnh hình đáng kính ở Houston. Họ đã cùng bay tới New York để đón chào thiên niên kỷ mới tại Quảng trường Thời đại.

Khi kỳ tuyển sinh đại học đến gần, Elizabeth chỉ để mắt tới Stanford. Đó là sự lựa chọn hiển nhiên đối với một học sinh giỏi, đam mê khoa học và máy tính, và mang trong mình ước mơ trở thành doanh nhân.

Từ một trường đại học nhỏ về nông nghiệp do nhà tài phiệt trong ngành đường sắt Leland Stanford thành lập vào cuối thế kỉ XIX, Stanford đã trở nên gắn bó mật thiết với Thung lũng Silicon. Sự bùng nổ internet khi đó đang ở thời kỳ sôi động nhất, và một số tên tuổi sáng giá nhất của trào lưu này, như Yahoo, đã ra đời ở Stanford.

Khi Elizabeth bước sang năm thứ tư, hai nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở Stanford đang bắt đầu thu hút sự chú ý với một công ty khởi nghiệp nhỏ mang tên Google.

Elizabeth vốn đã biết khá nhiều về Stanford. Trong giai đoạn cuối thập niên 1980 đầu 1990, gia đình cô từng sống ở Woodside, California, chỉ cách Đại học Stanford vài cây số. Ngày đó, cô hay chơi với cô bạn hàng xóm tên là Jesse Draper. Bố của Jesse là Tim Draper, nhà đầu tư mạo hiểm thế hệ thứ 3 lúc này đang trên đà trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất vào các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon.

Elizabeth còn có một mối liên hệ khác với Stanford: tiếng Trung Quốc. Do từng sang Trung Quốc công tác nhiều lần, bố cô đã quyết định cho con học tiếng Quan thoại. Vợ chồng ông thuê người đến dạy kèm cho hai con học tại nhà riêng ở Houston vào các sáng thứ Bảy.

Năm lớp 11, phần trình bày của Elizabeth đã giúp cô giành được một suất tham gia chương trình học tiếng Quan thoại mùa hè của Stanford. Đây vốn là chương trình chỉ dành cho sinh viên đại học, nhưng cách ăn nói trôi chảy của cô đã gây ấn tượng với vị giám đốc chương trình đến mức ông xét đặc cách cho cô.

Năm tuần học đầu tiên diễn ra tại Đại học Stanford ở Palo Alto, bốn tuần tiếp theo ở Bắc Kinh.