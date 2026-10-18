Tuổi thơ dữ dội của Messi, Ronaldo

Messi, Neymar và Ronaldo có tuổi thơ không hề êm ả.

Trong dòng sách tiểu sử thể thao, hầu hết tác phẩm đều tập trung khắc họa khoảnh khắc đăng quang, những pha bóng lịch sử hay hành trình vươn tới vinh quang của các tượng đài thế giới.

Tuy nhiên, cuốn sách "Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao - Chuyện Thật Chưa Kể" (tên gốc: Kid Athletes: True Tales of Childhood from Sports Legends) của tác giả David Stabler và họa sĩ minh họa Doogie Horner lại chọn lối đi hoàn toàn ngược.

Tác phẩm đưa độc giả quay ngược thời gian, trở về giai đoạn trước khi ánh đèn pha sân vận động bật sáng, nơi các tượng đài vĩ đại chỉ là những đứa trẻ bình thường với vô số vụng dại, thiếu sót và trở ngại.

Phá bỏ hình mẫu hoàn hảo

Sự thành công của Stabler nằm ở tư duy tiếp cận nhân vật mang tính nhân văn sâu sắc. Ông không xây dựng các thần tượng thể thao như những siêu nhân sinh ra đã mang sứ mệnh vĩ đại.

Trái lại, tác giả bóc tách bức màn huyền thoại để phô bày những góc khuất rất đỗi con người. Đó có thể là những nỗi sợ và sự ngây thơ, khi độc giả chứng kiến một Michael Jordan thời thơ ấu từng bị cắt khỏi đội bóng rổ trung học do thiếu chiều cao và phải về nhà khóc một mình.

Một Muhammad Ali (khi còn mang tên Cassius Clay) tìm đến võ thuật chỉ vì bức xúc sau khi bị trộm mất chiếc xe đạp màu đỏ yêu thích; hay huyền thoại bóng bẩy Babe Ruth từng là một đứa trẻ ngỗ ngược bị gia đình gửi vào trường dưỡng giáo.

Cuốn sách ghi lại hành trình kiên cường của Lionel Messi khi phải tự tiêm hormone tăng trưởng mỗi đêm ở tuổi 12 tại Rosario; hay hình ảnh Pelé nghèo khó đến mức không có giày đá bóng, phải nhét giẻ lau vào chiếc tất cũ để làm bóng tập cùng bạn bè trên con phố nghèo Bauru.

Cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam.

Sự kết hợp hoàn hảo

Điểm cộng lớn giúp tác phẩm cuốn hút độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt thanh thiếu niên, là nhịp điệu kể chuyện hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng giàu thông điệp của Stabler.

Nhờ kinh nghiệm sáng tác văn học thiếu nhi, Stabler biến những dữ kiện lịch sử thể thao khô khan thành những mẩu chuyện ngắn gọn, giàu tính kịch tính và tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, nét vẽ minh họa theo phong cách biếm họa (cartoon) của họa sĩ Doogie Horner đóng vai trò như một chất xúc tác thị giác. Những nét vẽ dí dỏm, biểu cảm nhân vật được phóng đại một cách tinh tế giúp các câu chuyện bớt đi sự nặng nề của nghịch cảnh, thay vào đó là tinh thần lạc quan, vui tươi đúng lứa tuổi.

Không dừng lại ở tính giải trí, "Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao" mang giá trị giáo dục nhân cách sâu sắc. Tác phẩm gửi gắm thông điệp quan trọng đến thế hệ trẻ.

Đó là thất bại, sự từ chối hay hoàn cảnh xuất thân không định hình tương lai của một con người. Chính tinh thần không bỏ cuộc, sự nhẫn nại và thái độ nghiêm túc đối diện với vấp ngã mới là yếu tố quyết định tạo nên sự vĩ đại.

Để có thành công hôm nay, Messi phải trải qua tuổi thơ không dễ dàng.

Tác phẩm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới phê bình văn học thiếu nhi và báo chí quốc tế. The Washington Post bình luận: "David Stabler thực hiện một công việc tuyệt vời khi kéo các tượng đài thể thao rời khỏi chiếc bệ đá hoa cương của họ để đặt vào thế giới thực. Cuốn sách giúp trẻ em nhận ra rằng ngay cả những người vĩ đại nhất cũng từng có những ngày tồi tệ, từng vấp ngã và từng hoài nghi chính mình".

The Guardian viết: "Một sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố lịch sử, tính hài hước và nghệ thuật minh họa sinh động. 'Kid Athletes' không chỉ thu hút những đứa trẻ yêu thể thao mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho bất kỳ độc giả trẻ nào đang phải đối mặt với thử thách trong cuộc sống".

Bằng việc tập trung vào những thất bại và sự ngây thơ thời thơ ấu của các ngôi sao, Stabler và Horner tạo ra một cuốn tiểu sử truyền cảm hứng xuất sắc. Nhận thức rằng ngay cả người như Michael Jordan còn từng bị gạch tên khỏi đội bóng là bài học về sự kiên trì đắt giá hơn bất kỳ lời khuyên lý thuyết nào.