Tuổi teen và những bước đầu học cách 'tự lo'

Học cách tự lập ở tuổi teen không nhất thiết bắt đầu từ những quyết định lớn. Đó có thể là lúc các bạn tự sắp xếp chuyến xe đến lớp, chuẩn bị bữa ăn hay chủ động mua thêm món đồ gia đình đang thiếu.

Một ngày có thêm nhiều việc cần “tự quyết”

Tan học lúc 17h, Minh Anh (14 tuổi, Hà Nội) có khoảng một tiếng để di chuyển đến trung tâm tiếng Anh cách trường vài cây số. Em chủ động mở điện thoại đặt xe và tính toán thời gian sao cho nếu đường thông thoáng, mình vẫn có thể nghỉ ngơi một chút trước giờ vào lớp.

“Trước đây nếu bố mẹ em chưa tới kịp thì em phải đợi. Giờ em có thể chủ động tự đặt xe”, Minh Anh kể.

Cùng thời điểm, Bảo Hân (15 tuổi, TP.HCM) cũng học cách tự thu xếp lịch sinh hoạt vào hai buổi học thêm lúc 19h mỗi tuần. Mẹ thường chuẩn bị sẵn bánh, sữa hoặc món ăn nhẹ để em dùng trước khi đến lớp. Trước đây nếu trong nhà hết đồ, Hân phải nhắn mẹ đặt giúp, từ việc chọn món, đặt hàng đến tính thời gian giao sao cho không muộn học.

“Biết mẹ bận việc nhưng nhiều lúc em cũng vẫn phải nhắn hỏi mẹ liên tục là shipper tới đâu rồi hay bao lâu nữa thì đồ ăn tới vì sợ muộn học. Thế nên, khi có thể tự mình đặt đồ ăn, em chủ động hơn đáng kể”, Hân cho biết.

Từ chuyện tự đặt đồ ăn đến chủ động chuyện đi lại, teen đang dần học cách tự lập.

Còn với Đức Vũ (17 tuổi, Hà Nội), sự chủ động lại được thể hiện ở một khía cạnh khác. Sau giờ học, cậu thường được mẹ giao nhiệm vụ xuống siêu thị dưới chung cư mua thực phẩm cho bữa tối. Nhưng có hôm siêu thị hết đúng món cần mua, hôm khác về tới nhà Vũ mới phát hiện nước rửa chén hay một vài đồ dùng thiết yếu đã hết.

Nếu trước đây, Vũ thường gọi cho bố mẹ để nhờ mua trên đường về hoặc để sang hôm sau thì giờ đây, cậu có thêm một phương án khác.

“Giờ em có thể tự tìm sản phẩm trên GrabMart rồi đặt mua từ các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi xung quanh”, Vũ hào hứng kể.

Con tự lập, bố mẹ an tâm

Chị Phương Hoa (mẹ Minh Anh) cho biết ngày trước hai vợ chồng thường chia nhau đưa đón con đi học. Nhưng có hôm con tan học rồi mà chị vẫn đang họp, bản thân chị cũng sốt ruột vì biết con còn lớp tiếp theo nhưng tình huống cấp bách cũng khó xoay xở.

“Gần đây, tôi được đồng nghiệp giới thiệu tính năng thêm thành viên teen vào Tài khoản Grab cho cả nhà. Con có thể tự đặt GrabBike hoặc GrabCar nên những hôm có lịch học thêm, gia đình cũng yên tâm để con chủ động việc đi lại”, chị Hoa chia sẻ.

Với chị Hoa, việc con tự đặt xe không có nghĩa là để con tự lo. Chị vẫn có thể theo dõi chuyến đi của con theo thời gian thực và liên hệ với tài xế khi cần. Đây cũng là một trong những điểm giúp chị an tâm hơn khi cho con thêm quyền chủ động.

Phụ huynh, con và tài xế có thể trao đổi trực tiếp trong cùng một nhóm chat.

Tài khoản Grab cho cả nhà hiện cho phép thành viên teen sử dụng các dịch vụ phù hợp như GrabCar, GrabBike, GrabFood và GrabMart, qua đó giúp các bạn teen chủ động trong các nhu cầu thường nhật.

Mẹ của Bảo Hân cũng bắt đầu để con tự lập bằng việc “tự lo” những bữa ăn trước khi đến lớp học thêm. Theo chị, thay đổi không nằm ở việc con biết sử dụng một ứng dụng, mà ở chỗ em bắt đầu biết tự thu xếp cho những nhu cầu hàng ngày của mình.

“Giờ con cần ăn gì thì tự chọn, tự đặt. Tôi cũng không phải dừng việc đang làm để xử lý giúp, những việc nhỏ như vậy con tự lo được thì cả hai mẹ con đều tiện hơn”, chị nói.

Với gia đình Đức Vũ, tự lập còn gắn với chuyện con biết chia sẻ việc nhà. Chị Thu Hà (mẹ Đức Vũ) cho biết chị muốn rèn cho con biết quan sát những nhu cầu xung quanh và tự giải quyết các việc nằm trong khả năng của mình.

“Có thể ban đầu chỉ là thiếu thực phẩm hay nhà hết nước rửa chén nhưng qua đó con cũng học cách kiểm tra mình cần gì, chọn món nào và cân đối chi tiêu. Tôi cũng yên tâm hơn vì ứng dụng có giới hạn những mặt hàng có thể đặt được theo độ tuổi, nên con có thể chủ động trong phạm vi phù hợp”, chị nói.

Những thay đổi nhỏ trong cách các gia đình để con tự xử lý nhu cầu hàng ngày cũng đang thể hiện rõ hơn qua mức độ sử dụng dịch vụ. Theo dữ liệu từ Grab, tính đến tháng 7 năm nay, số lượng người dùng tuổi teen đăng ký qua Tài khoản Grab cho cả nhà đã tăng gấp 7 lần so với tháng 11/2025 - thời điểm bắt đầu triển khai.

Cùng giai đoạn, số lượng chuyến xe hàng tháng đặt cho nhóm người dùng tuổi teen thông qua tài khoản Grab cho cả nhà tăng gấp 8. Trung bình, mỗi thành viên teen có tần suất di chuyển ở mức 6 chuyến xe/tháng.

Các bạn teen có thể tự đặt xe thông qua tài khoản Grab cho cả nhà.

Ở độ tuổi bắt đầu có lịch trình, lựa chọn và trách nhiệm riêng, mỗi lần tự giải quyết được một việc nhỏ cũng là dịp để các bạn tuổi teen học thêm cách quản lý thời gian, cân nhắc lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.