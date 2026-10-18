Tuổi tác không phải rào cản

Vợ chồng ông Thuận có hai người con đều đi làm ăn xa. Ông, bà đã ngoài 70 tuổi song còn khỏe, vẫn túc tắc làm hai sào vườn. Từ vài năm trước, con trai ông đã mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc điện thoại thông minh. Ông chủ yếu dùng điện thoại để nghe, gọi; thỉnh thoảng gọi video trò chuyện với mấy đứa cháu cho đỡ nhớ, không mấy khi xem tin tức. Thời gian trước, cán bộ thôn có thông báo về việc làm định danh điện tử mức độ 2 song ông nghĩ mình già rồi, chắc chẳng có việc gì dùng đến VNeID nên cứ lần lữa.

Gần đây, gia đình ông dự định làm thủ tục sang tên thửa đất ở quê. Để đỡ công đi lại, ông hỏi người quen làm cán bộ địa chính xem phải chuẩn bị những gì thì được biết cần bản sao giấy khai sinh của ông và một số tài liệu khác. Trong tập giấy tờ cũ của gia đình chỉ còn một bản sao song đã bị nhàu nát sau trận lụt năm trước. Bởi vậy, ông định về quê làm lại giấy khai sinh. Nhẩm tính cả đi và về hơn trăm cây số mà chắc gì đi một lần đã xong nên ông chần chừ.

Một hôm, người hàng xóm sang chơi và bảo với ông: “Trên Facebook có anh công an hướng dẫn cách xin cấp bản sao giấy khai sinh trực tuyến rất đơn giản. Nhiều chủ tài khoản cũng khoe, giờ VNeID và cổng dịch vụ công rất hiện đại, xin cấp bản sao giấy khai sinh trực tuyến chỉ sau vài ngày họ đã nhận được rồi, ông thử xem. Nếu làm được như thế, ông không phải về quê, đỡ vất vả, tốn kém”. Vào đọc Facebook, ông Thuận mới thấy lâu nay mình quá lạc hậu, cứ nghĩ trên mạng nhiều thông tin tiêu cực, lơ mơ là bị lừa đảo nên ông không để tâm, hóa ra không hẳn như vậy. Ông xem kỹ các video hướng dẫn rồi quyết định ra Công an xã làm định danh mức độ 2, cẩn thận ghi lại mật khẩu, passcode ra một quyển sổ nhỏ.

Về nhà, ông làm thủ tục đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh theo hướng dẫn, chỗ nào khai sai lại mày mò làm lại. Nhấn gửi hồ sơ đi rồi, ông thắc thỏm chờ đợi, không biết người ta có giải quyết cho không. Đúng ba ngày sau, anh shipper xuất hiện trước cổng, thông báo ông có bưu phẩm và phải nộp tổng cộng 120 nghìn đồng. Mở bưu phẩm ra, ông nhẹ cả người. Đó là 10 bản sao giấy khai sinh được in màu trên bìa cứng rất đẹp. Có loại giấy tờ này, gia đình ông mới có thể làm các bước tiếp theo để sang tên thửa đất.

Một lần trải nghiệm trên môi trường số thành công khiến ông có động lực để học và làm những nội dung khác. Ông tự tin ra Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đề nghị xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng dù thủ tục này khá phức tạp. Cũng nhờ chịu khó đọc, học hỏi, ông biết dịp này người dân có thể nộp thuế đất phi nông nghiệp trên ứng dụng eTax Mobile nên đã nộp thuế thành công, không bị nợ quá hạn. Không chỉ có vậy, ông còn hướng dẫn nhiều ông, bà cùng xóm sử dụng ứng dụng này, tự kiểm tra xem còn nợ thuế hay không, tránh tình huống đi thăm con, cháu ở nước ngoài, ra đến sân bay rồi mới bị lực lượng an ninh giữ lại vì còn nợ thuế.

Các con thấy ông sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và nhiều ứng dụng trực tuyến thì vừa vui, vừa bất ngờ song cũng không quên dặn bố phải cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo. Ông Thuận bảo các con yên tâm vì ông làm mọi việc đều thận trọng, không vội vàng, có gì chưa hiểu sẽ hỏi các cán bộ ở thôn, xã, các cháu thanh niên trong xóm. Với ông, tuổi tác không phải là rào cản của việc học, chỉ cần kiên trì và quyết tâm, người cao tuổi vẫn có thể làm chủ công nghệ, chủ động hơn trong cuộc sống. Từ chỗ chỉ dùng điện thoại để nghe, gọi, giờ đây ông đã có thể tự giải quyết nhiều công việc tưởng chừng chỉ dành cho người trẻ, thậm chí còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.