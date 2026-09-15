Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2027 thay đổi như thế nào?

Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026. Trong khi đó, lao động nữ nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2026.

Tuổi nghỉ hưu năm 2027 thay đổi thế nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ 1/7/2025, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ chế độ và hưởng lương hưu nếu đáp ứng hai điều kiện tiên quyết là đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên và đến tuổi về hưu, tức giảm ở điều kiện 5 năm đóng bảo hiểm so với trước.

Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. Từ năm 2021, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy đến năm 2027, tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 9 tháng, còn với nữ là 57 tuổi 4 tháng. Người tham gia bảo hiểm xã hội cần biết thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động nam năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng. Ảnh minh hoạ

Với lao động nữ, lương hưu nếu đáp ứng 2 điều kiện kể trên sẽ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm.

Với lao động nam, lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 20 năm đóng. Nếu điều kiện số năm đóng bảo hiểm tăng lên, người lao động được cộng vào lương hưu với tỉ lệ là 2%/năm, mức lương hưu tối đa bằng 75% lương khi đi làm (căn cứ tính lương hưu).

Nếu lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ 15 đến dưới 20 năm, lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (tương ứng 15 năm đóng). Sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1% cho tới khi đủ tỉ lệ 45% (tương ứng 20 năm đóng). Từ năm thứ 20 trở đi, tỉ lệ tích lũy vẫn là 2%/năm đóng thêm.

Đối với người làm theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người đóng từ 1/1/2007 đến ngày 31/12/2025 sẽ tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Chi tiết bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2027

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2027 theo tháng, năm sinh được tính chi tiết như sau:

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu năm 2027 của lao động nam theo năm sinh

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nữ