Tuổi già viên mãn: 3 điều vợ chồng càng lớn tuổi càng phải giữ

Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng hạnh phúc là có nhà cửa khang trang, con cái thành đạt, cuộc sống đủ đầy. Nhưng khi chạm ngưỡng 65, người ta mới nhận ra điều đáng quý nhất tuổi già là có một người bạn đời đồng hành, kinh tế không quá chật vật và mỗi ngày đều cảm thấy được yêu thương.

1. Giữ tài chính ổn định để tuổi già không lo lắng

Tiền bạc không thể mua được tất cả, nhưng thiếu hụt tài chính có thể khiến cuộc sống tuổi già trở nên khó khăn. Bởi vậy, khi bước sang tuổi 65, vợ chồng cần đặc biệt quan tâm đến việc quản lý tài sản và chuẩn bị nguồn thu nhập lâu dài.

Sau khi nghỉ hưu, thu nhập thường giảm trong khi chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe có thể tăng lên. Hai người nên chủ động tính toán tiền tiết kiệm, lương hưu, tài sản hiện có và khoản dự phòng dành cho những tình huống bất ngờ.

Một nền tảng tài chính vững vàng không nhất thiết phải là khối tài sản khổng lồ. Đôi khi, chỉ cần có lương hưu đều đặn, khoản tiết kiệm phù hợp, nơi ở ổn định và thói quen chi tiêu hợp lý, vợ chồng đã có thể sống chủ động hơn.

Người cao tuổi cũng nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn nhưng thiếu thông tin rõ ràng. Không nên dồn toàn bộ tiền tích lũy vào khoản đầu tư chưa hiểu kỹ hoặc cho vay số tiền vượt quá khả năng của mình.

Bên cạnh đó, hãy phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và mong muốn nhất thời, hạn chế chi tiêu lãng phí nhưng vẫn dành ngân sách cho sức khỏe, nghỉ ngơi và những hoạt động yêu thích.

Khi không phải thường xuyên lo lắng về tiền bạc, vợ chồng sẽ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, chăm sóc nhau và chủ động trước những biến cố. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để tuổi già an yên.

Khi không phải thường xuyên lo lắng về tiền bạc, vợ chồng sẽ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống. Ảnh minh họa

2. Duy trì trò chuyện để vợ chồng không trở nên xa cách

Nhiều người cho rằng sống với nhau đủ lâu, tình yêu sẽ dần chuyển thành tình thân. Tuy nhiên, tình thân không có nghĩa là hai người không còn cần trò chuyện, chia sẻ hay quan tâm đến cảm xúc của nhau.

Thực tế, không ít cặp vợ chồng sống bên nhau hàng chục năm nhưng càng về già càng ít nói chuyện. Người chăm chú vào điện thoại, người xem tivi; hai người cùng ăn, cùng ngủ dưới một mái nhà nhưng hầu như không chia sẻ điều gì.

Từng có câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về một cô gái sống xa quê, mở camera giám sát để xem tình hình ông bà. Qua màn hình, cô thấy hai người đã ngoài 70 tuổi, mỗi người sử dụng điện thoại và gần như không trò chuyện với nhau.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người suy ngẫm về sự cô đơn của người cao tuổi. Bởi đôi khi, cô đơn không xuất hiện khi sống một mình mà tồn tại ngay cả khi bên cạnh vẫn có người bạn đời đã gắn bó suốt nửa cuộc đời.

Sau khi nghỉ hưu, các mối quan hệ xã hội có thể thu hẹp, con cái bận rộn với gia đình riêng. Nếu thiếu giao tiếp, vợ chồng dễ cảm thấy trống trải và khó thích nghi với nhịp sống mới.

Vì vậy, đừng cho rằng đã là vợ chồng lâu năm thì không cần nói nhiều. Một câu hỏi thăm sức khỏe, vài phút ngồi uống trà hay cùng kể chuyện trong ngày cũng giúp hai người gần gũi hơn.

Khi có bất đồng, hãy bình tĩnh trao đổi thay vì im lặng kéo dài. Khi bạn đời buồn bã, hãy lắng nghe và chia sẻ. Đôi khi, điều người kia cần không phải lời khuyên mà là cảm giác được thấu hiểu.

Con cái có thể yêu thương, chăm sóc cha mẹ nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự đồng hành giữa hai vợ chồng. Muốn tuổi già bớt cô quạnh, mỗi người cần bắt đầu từ chính mối quan hệ gần gũi nhất của mình.

Hạnh phúc tuổi già không đòi hỏi những món quà đắt tiền hay chuyến du lịch xa hoa. Điều quan trọng hơn là hai người vẫn dành cho nhau sự quan tâm chân thành trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày. Ảnh minh họa

3. Giữ sự tươi mới trong tình cảm để hạnh phúc bền lâu

Sau 30-40 năm chung sống, vợ chồng có thể đã quá quen với tính cách và thói quen của đối phương. Sự thân thuộc mang lại cảm giác an toàn, nhưng nếu thiếu quan tâm, mối quan hệ cũng dễ trở nên đơn điệu.

Thực tế, nhu cầu được yêu thương, tôn trọng và kết nối vẫn hiện diện ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Bởi vậy, đừng cho rằng đến tuổi 65 thì tình yêu không còn quan trọng.

Hạnh phúc tuổi già không đòi hỏi những món quà đắt tiền hay chuyến du lịch xa hoa. Điều quan trọng hơn là hai người vẫn dành cho nhau sự quan tâm chân thành trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày.

Đừng ngại khen bạn đời, nói lời cảm ơn khi được chăm sóc hay dành một cái ôm, cái nắm tay đúng lúc. Những cử chỉ giản dị ấy giúp mỗi người cảm nhận được giá trị của mình trong mối quan hệ.

Vợ chồng cũng nên tìm những hoạt động chung để cuộc sống sau nghỉ hưu không chỉ xoay quanh ăn uống và nghỉ ngơi. Hai người có thể đi bộ mỗi sáng, chăm sóc cây cảnh, nấu ăn, thăm bạn bè hoặc cùng trò chuyện về những điều thú vị trong cuộc sống.

Nếu sở thích khác nhau, mỗi người vẫn nên tôn trọng không gian riêng của đối phương, đồng thời tìm những điểm chung để cùng tận hưởng.

Đặc biệt, đừng để những chuyện nhỏ nhặt tích tụ thành khoảng cách lớn. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy học cách nhường nhịn đúng lúc, xin lỗi khi cần và không dùng những tổn thương trong quá khứ để làm đau nhau thêm lần nữa.

Sau nhiều năm chung sống, tình cảm có thể không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu nhưng sẽ sâu sắc hơn nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng biết ơn.

Tuổi già, vợ chồng hạnh phúc là biết trân trọng người bên cạnh

Đi cùng nhau đến tuổi 65 là hành trình dài với không ít khó khăn, biến cố và hy sinh. Để những năm tháng tiếp theo thực sự viên mãn, vợ chồng cần tiếp tục vun đắp bằng sự chuẩn bị tài chính chu đáo, giao tiếp chân thành và tình cảm bền bỉ.

Tài chính ổn định giúp hai người bớt lo lắng. Những cuộc trò chuyện thường xuyên giúp họ không cảm thấy cô độc. Sự quan tâm và những điều mới mẻ trong tình cảm khiến cuộc sống chung vẫn có niềm vui khi tuổi tác ngày càng cao.

Suy cho cùng, thành công ở tuổi già không được đo bằng việc sở hữu bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đó là khi vợ chồng có thể sống tự chủ, đối xử tử tế với nhau và cùng tận hưởng những niềm vui bình dị.

Nếu bước sang tuổi 65, hai người vẫn có thể nắm tay nhau, cùng bàn bạc chuyện tiền bạc, kiên nhẫn lắng nghe và dành cho nhau sự yêu thương, đó đã là một hạnh phúc đáng quý. Bởi điều khiến những năm tháng cuối đời trở nên viên mãn không phải là có được mọi thứ, mà là biết trân trọng người vẫn đang đồng hành bên mình.