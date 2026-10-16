Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Ngày còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng vì con, hy sinh vì con, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con thì khi lớn lên, con sẽ hiểu và thương mình.

Vì suy nghĩ ấy, cha mẹ sẵn sàng thức khuya, dậy sớm, chắt chiu từng đồng, lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến công việc, gia đình. Con chưa lập gia đình, cha mẹ lo con không tìm được người phù hợp. Con kết hôn rồi, cha mẹ lại lo con sống không hạnh phúc. Con có con nhỏ, cha mẹ tiếp tục tất bật chăm cháu, đỡ đần việc nhà, mong các con bớt vất vả.

Chỉ có điều, đến một lúc nào đó, cha mẹ bắt đầu nhận ra con không còn kể cho mình nghe mọi chuyện như trước. Những cuộc điện thoại thưa dần. Những lần gặp gỡ cũng vội vàng hơn. Có những điều mình hỏi vì quan tâm, con lại trả lời qua loa. Có những việc mình làm vì nghĩ tốt cho con, cuối cùng lại khiến con khó chịu.

Có lẽ, điều khiến người già buồn nhất không phải là con không cần mình nữa, mà là cảm giác mình vẫn thương con bằng tất cả những gì mình có, nhưng lại không biết phải thương thế nào để con cảm thấy dễ chịu.