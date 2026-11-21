Mới nhất, Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh – hai người con của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) – nhận được nhiều sự quan tâm khi được công bố đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trước khi cùng xuất hiện trong bộ máy quản trị tại Sacombank, cả hai người con của bầu Thụy đều đã có nhiều hoạt động đáng chú ý trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến gia đình.

Nguyễn Xuân Thái và loạt vị trí quản lý ở tuổi 23

Sacombank đã công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng kể từ ngày 4/6/2026.

Theo thông tin công bố, Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.

Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại University of Massachusetts Boston (Mỹ).

Dù mới 23 tuổi, Nguyễn Xuân Thái đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái liên quan đến gia đình bầu Thụy. Vào tháng 7/2025, con trai bầu Thụy được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng – đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

Nguyễn Xuân Thái

Đến đầu năm 2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS).

Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, doanh nhân trẻ hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO đang triển khai, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Thái hiện còn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Ái nữ Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nổi bật từ tài chính đến thể thao

Cùng thời điểm bổ nhiệm với em trai, con gái cả của bầu Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Trước đó, Mỹ Anh đã gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong nhiều lĩnh vực từ tài chính, đầu tư đến thể thao.

Thời gian vừa qua, cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình cho mùa giải 2025 – 2026.

Ở tuổi 24, Mỹ Anh trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sau thời gian học tập ở nước ngoài, cô cho biết mong muốn phát triển đội bóng theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho bóng đá cố đô.

Ở tuổi 24, Mỹ Anh trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin được giới thiệu, Mỹ Anh sang Mỹ du học từ năm 2013 tại Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington – ngôi trường tư thục danh tiếng từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học. Trong quá trình học tập tại đây, cô liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật.

Ngay năm đầu tiên nhập học, Mỹ Anh nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence” dành cho học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc và nhiều đóng góp trong lớp học.

Đến năm 2015, khi đang học lớp 8, cô được trao bằng khen giáo dục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc và theo thông tin công bố thời điểm đó, cô là học sinh đứng đầu toàn khối của trường.

Ở lĩnh vực kinh doanh, năm 2021, Mỹ Anh góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình và từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng, đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực du lịch vũ trụ và hướng tới thực hiện các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc khi đủ điều kiện cấp phép.

Tại thời điểm Thaispace thành lập, phần vốn góp của Mỹ Anh là gần 2.669 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ. Đến đầu năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao cho ông Trịnh Văn Thiệm; sau đó, doanh nghiệp tái cơ cấu, giảm vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc.

Ngoài ra, Mỹ Anh hiện cũng là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, cô sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty, với giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng tính theo mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, cả Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đều khá kín tiếng trên truyền thông. Các tài khoản mạng xã hội cá nhân của cả hai đều đặt ở chế độ riêng tư và hầu như không chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Riêng Mỹ Anh thỉnh thoảng được bắt gặp trên khán đài các trận đấu bóng đá hoặc tại những sự kiện liên quan đến doanh nghiệp gia đình.