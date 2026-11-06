Tuổi cao chí không già

Tuổi cao, ông Hồng vẫn chăm chỉ, siêng năng phát triển kinh tế gia đình

Cần cù lao động

Thoăn thoắt thu hoạch những trái cà chua chín mọng trên giàn giá thể, ông Hồng kể về hành trình lập nghiệp trên vùng đất Tân Hội. Năm 18 tuổi, rời quê Quảng Ngãi, ông đến đây sinh sống vì nhận thấy điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Những ngày đầu, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ông làm đủ nghề, từ đi làm thuê, trồng bắp, chăn nuôi bò đến trồng cà phê. Nhờ cần cù lao động, không ngại vất vả, ông từng bước gây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống và gắn bó với vùng đất này.

Từ diện tích cà phê ban đầu ít ỏi, ông dần mở rộng quy mô lên gần 2 ha. Tuy nhiên, khi nhiều diện tích cây trồng già cỗi, năng suất giảm, thay vì tiếp tục duy trì phương thức canh tác cũ, khoảng 4 năm trước, ông chủ động phá bỏ những vườn cà phê kém hiệu quả để tái canh bằng các giống mới như: Xanh lùn, Thiện Trường. “Việc lựa chọn giống phù hợp, kết hợp điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc giúp vườn cây từng bước cải thiện năng suất và chất lượng”, ông chia sẻ.

Để sản xuất hiệu quả, ông Hồng luôn xác định phải chịu khó học hỏi, cập nhật kiến thức mới. Dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh do Hội Nông dân tổ chức; đồng thời tìm hiểu thêm thông tin trên internet để nhận biết tình trạng sinh trưởng, dinh dưỡng và sâu bệnh trên cây trồng.

Mạnh dạn tìm hướng sản xuất mới

Để phát triển kinh tế gia đình, ông còn mạnh dạn thử nghiệm những mô hình sản xuất mới. Cách đây 2 năm, nhận thấy trồng cà chua trên giá thể trong nhà kính có thể hạn chế sâu bệnh, kiểm soát tốt điều kiện sinh trưởng và nâng cao hiệu quả kinh tế, ông quyết định đầu tư gần 2 sào nhà kính để làm nhà kính cùng hệ thống tưới và châm phân tự động. Nước và dinh dưỡng được đưa qua hệ thống đường ống đến từng gốc cây, với lượng cung cấp điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển. Nhờ đó, việc chăm sóc thuận tiện hơn, giảm công lao động, đồng thời kiểm soát lượng nước và phân bón sử dụng.

Theo ông Hồng, trồng cà chua trên giá thể đòi hỏi người sản xuất phải nắm chắc quy trình kỹ thuật, từ khâu chuẩn bị giá thể đến điều chỉnh nước tưới, dinh dưỡng. Vì vậy, gia đình luôn theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây, kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc để hạn chế rủi ro và bảo đảm năng suất. Việc kết hợp tái canh cà phê với đầu tư nhà kính trồng cà chua đã giúp gia đình ông đa dạng hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, có nguồn thu nhập ổn định.

Ông mạnh dạn sử dụng máy tưới, châm phân tự động cho giàn cà chua giá thể

Ông Nguyễn Tố Hải, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hội nhận xét: “Ông Hồng là hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực lao động, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tìm tòi phương thức sản xuất mới. Tinh thần chủ động, ham học hỏi của ông là tấm gương để hội viên người cao tuổi noi theo”.

Với ông Hồng, lao động không chỉ tạo thu nhập mà còn đem lại niềm vui, giúp bản thân duy trì sức khỏe mỗi ngày. Ông cũng mong muốn con cháu nhìn vào quá trình lao động, sản xuất của mình để hiểu rằng, muốn làm kinh tế hiệu quả phải cần cù, kiên trì và không ngừng học hỏi.