Tuổi 60 ăn sáng thế nào để giữ cơ bắp và đôi chân vững vàng?

Nhiều người bước sang tuổi 60 thường băn khoăn: Ngày nào tôi cũng đi bộ, sáng nào cũng ăn cháo đều đặn nhưng sao đôi chân ngày càng yếu, mỗi lần đứng lên ngồi xuống lại thấy hụt hơi, run rẩy? Thực tế, suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp không đơn thuần là quy luật lão hóa tự nhiên mà phần lớn bắt nguồn từ những thói quen ăn uống chưa đúng cách ngay từ bữa ăn đầu ngày.

NỘI DUNG:: 1. Thay đổi bữa sáng 2. Nguyên tắc nạp đạm đúng 3. Chìa khóa vàng cho đôi chân linh hoạt ở tuổi 60

1. Thay đổi bữa sáng

Thói quen điểm tâm bằng một bát cháo trắng, chiếc bánh mì không hay củ khoai luộc vốn rất quen thuộc với nhiều người cao tuổi. Dù tạo cảm giác no bụng, những món ăn này gần như chỉ cung cấp tinh bột mà thiếu hụt nghiêm trọng chất đạm (protein) – nguồn nguyên liệu cốt lõi để sửa chữa và tái tạo khối cơ.

Bước vào tuổi 60, cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng "kháng đồng hóa", tức là khả năng hấp thu và tổng hợp đạm để tạo cơ bị suy giảm rõ rệt so với thời trẻ. Do đó, người lớn tuổi càng cần bổ sung đủ đạm trong từng bữa ăn. Thay vì một bữa sáng đơn điệu, bạn đọc có thể áp dụng các điều chỉnh đơn giản sau:

Chuyển từ cháo trắng sang cháo nấu cùng thịt băm, cá, trứng gà hoặc đậu phụ nghiền.

Ăn bánh mì kẹp thêm trứng rán, thịt nạc và rau xanh.

Khoai luộc, bắp ngô nên ăn kèm một quả trứng luộc hoặc một cốc sữa chua, sữa hạt giàu đạm.

Khi ăn bún, phở, cần có lượng thịt, cá nạc thực tế; nước hầm xương tuy ngọt vị nhưng không thể thay thế được protein từ thịt nguyên miếng.

Thay vì chỉ ăn cháo trắng, người già có thể bổ sung thịt băm, cá, trứng hoặc đậu phụ nghiền để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng. Ảnh minh họa AI.

2. Nguyên tắc nạp đạm đúng

Để duy trì hệ cơ bắp dẻo dai ở tuổi 60, nhu cầu chất đạm hàng ngày của một người khỏe mạnh thường dao động từ 1 - 1,2g protein/kg thể trọng (ví dụ người nặng 60kg sẽ cần khoảng 60 - 72g protein rải đều từ các nguồn thực phẩm). Lưu ý rằng 60g protein tương đương với hàm lượng chất dinh dưỡng, không phải trọng lượng của 60g thịt tươi.

Một sai lầm phổ biến là nhịn đạm vào bữa sáng rồi cố ăn thật nhiều thịt vào bữa tối, hoặc cực đoan cắt bỏ hoàn toàn cơm, bánh mì. Việc thiếu hụt tinh bột khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng hoạt động, buộc phải tiêu hao chính khối cơ sẵn có để bù đắp. Một khẩu phần chuẩn mực khi bước qua tuổi 60 cần phối hợp hài hòa:

Đủ đạm: Phân bổ đều khoảng 25 - 30g protein cho các bữa chính, có thể thêm bữa phụ nếu khả năng ăn mỗi bữa bị hạn chế.

Đủ tinh bột phức hợp: Cơm, yến mạch, ngô khoai để cung cấp năng lượng dài lâu.

Chất xơ và chất béo lành mạnh: Rau củ, trái cây mềm dễ tiêu hóa kết hợp lượng dầu thực vật vừa phải.

Lưu ý: Người có tiền sử bệnh thận hoặc đái tháo đường cần tuân thủ lượng đạm và tinh bột riêng biệt theo chỉ định từ bác sĩ điều trị, không tự ý kiêng khem hay tăng đạm quá mức.

3. Chìa khóa vàng cho đôi chân linh hoạt ở tuổi 60

Dinh dưỡng cung cấp "vật liệu", nhưng vận động mới là yếu tố "kích hoạt" giúp cơ bắp giữ được sức mạnh. Chỉ đi bộ thong thả là chưa đủ để kích thích khối cơ bắp chân và đùi phát triển.

Người ở tuổi 60 nên kết hợp thêm các bài tập tăng cường sức mạnh và thăng bằng tối thiểu 2 buổi mỗi tuần. Những động tác quen thuộc, an toàn tại nhà như: bài tập đứng lên – ngồi xuống khỏi ghế có điểm tựa, kéo giãn với dây đàn hồi hoặc các bài tập nhấc gót chân đều mang lại hiệu quả rất tích cực.

Các bài tập đơn giản tại nhà như đứng lên, ngồi xuống với ghế tựa, kéo dây đàn hồi hay nhấc gót chân đều mang lại hiệu quả tích cực. Ảnh minh họa AI.

Bên cạnh đó, gia đình cần chú ý thăm khám chuyên khoa khi người cao tuổi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo teo cơ như: đi lại chậm chạp rõ rệt, hay hụt chân vấp ngã, sụt cân ngoài ý muốn hoặc mất nhiều thời gian, khó nuốt khi ăn uống. Trường hợp xuất hiện yếu liệt tay chân đột ngột, méo miệng hoặc khó nói, cần lập tức liên hệ cấp cứu y tế để loại trừ nguy cơ đột quỵ.

Chăm sóc cơ thể sau tuổi 60 không đòi hỏi những món ăn đắt tiền hay bài tập nặng nhọc, mà bắt đầu từ chính sự kiên trì: một bữa sáng đủ đạm, các bữa ăn cân đối và thói quen rèn luyện thể lực mỗi ngày để đôi chân luôn vững bước.