Là một trong những gương mặt gạo cội của làng nghệ thuật, NSND Tự Long (tên thật Vũ Tự Long, sinh năm 1973) luôn chiếm trọn tình cảm từ công chúng bởi thực lực diễn xuất cùng phong cách sống mộc mạc, thân thiện. Suốt chặng đường dài cống hiến, anh đã tạo dựng vị thế vững chắc, không chỉ tỏa sáng với nghệ thuật chèo truyền thống mà còn ghi điểm mạnh mẽ qua các chương trình truyền hình và sân khấu hài kịch.

Hiện tại, NSND Tự Long mang quân hàm Đại tá và giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Tháng 11 vừa qua, nam nghệ sĩ tiếp tục đón thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp khi chính thức nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu.

NSND Tự Long chính thức nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thành tựu, cuộc sống gia đình và không gian sống của NSND Tự Long cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 53, nam nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã là giảng viên cùng các con. Gia đình NSND Tự Long hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Dù không thường xuyên chia sẻ toàn cảnh nơi ở, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng hé lộ một vài góc nhà qua những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Một góc trong căn hộ của NSND Tự Long. Ảnh: FBNV

Từ những khoảnh khắc đời thường ấy, người hâm mộ dễ dàng cảm nhận được vẻ thoáng đãng, đẳng cấp của căn hộ. Nơi ở của nam nghệ sĩ được sắp đặt tỉ mỉ, giao thoa hài hòa giữa phong cách nội thất đương đại và các chi tiết mang hơi thở truyền thống đậm chất riêng.

NSND Tự Long dành một khoảng diện tích đáng kể trong nhà để bố trí hệ tủ trưng bày lớn với nhiều khoang mở và cánh kính. Đây là nơi nam nghệ sĩ khéo léo kết hợp giữa tủ rượu và khu vực lưu giữ những món đồ sưu tầm, đồ decor yêu thích.

Tủ trưng bày lớn tại tư gia NSND Tự Long.

NSND Tự Long dành nhiều sự chăm chút cho khu vực ban công, biến nơi đây thành một khoảng xanh riêng đầy thư thái.

Trong căn hộ, không gian thờ tự được nam nghệ sĩ bố trí tại một góc tĩnh lặng và đầy tôn nghiêm. Với chất liệu gỗ làm tông màu chủ đạo, khu vực này toát lên sự ấm áp, trang trọng và giữ trọn nét đẹp truyền thống. Đây vừa là nơi con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên, vừa là điểm tựa tinh thần đặc biệt quan trọng của cả gia đình NSND Tự Long.

Khu vực thờ cúng được NSND Tự Long dành một vị trí trang trọng, yên tĩnh trong căn nhà.

NSND Tự Long từng chia sẻ hình ảnh phòng làm việc và góc riêng trong nhà, nơi lưu giữ nhiều món quà cùng những lá thư tay do người hâm mộ gửi tặng. Mỗi món quà đều được nam nghệ sĩ trân trọng và cất giữ cẩn thận. Vốn có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trong nhà NSND Tự Long có không ít kỷ vật gắn với sự nghiệp như cúp, bằng khen và các vật phẩm lưu niệm. Những món quà từ khán giả gửi tặng càng góp phần làm phong phú thêm góc trưng bày, đồng thời giúp không gian mang đậm dấu ấn cá nhân của nam nghệ sĩ.

Những món quà, kỷ vật khi NSND Tự Long tham gia chuơng trình Anh trai vượt ngàn chông gai được giữ gìn cẩn thận. Ảnh: FBNV