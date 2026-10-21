Tuổi 53 của NSND Công Lý

NSND Công Lý đón tuổi 53 trong niềm hạnh phúc và bình yên. Trên trang cá nhân, vợ nam nghệ sĩ - Ngọc Hà đã bày tỏ tình cảm yêu thương dành cho chồng. Cô gọi yêu NSND Công Lý là "Lý béo". Dù không tổ chức đón tuổi mới long trọng nhưng cô cũng cho chồng có được bữa tiệc ấm cúng ngập tràn tình thân.

Con trai NSND Công Lý cũng đến dự sinh nhật bố. Cả 2 bố con ghi lại khoảnh khắc ấm áp bên nhau.

NSND Công Lý đang có cuộc sống khác xa những năm tháng miệt mài trên sân khấu và phim trường. Sau 5 năm kể từ biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ từng bước phục hồi, dành nhiều thời gian cho gia đình và vẫn giữ sự quan tâm với nghệ thuật.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, NSND Công Lý vẫn chưa hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Sau biến cố, nam nghệ sĩ từng tham gia một số dự án phim truyền hình như “Dưới bóng cây hạnh phúc”, “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”, “Trạm cứu hộ trái tim” và “Cha tôi, người ở lại”.

Những lần trở lại này không dày đặc như trước, song cho thấy anh vẫn cố gắng duy trì sự gắn bó với nghề trong điều kiện cho phép.

Dù sức khỏe hạn chế, NSND Công Lý vẫn quan tâm đến phim truyền hình, thường xuyên theo dõi các tác phẩm của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và chú ý đến hoạt động của đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tình yêu nghề vì thế vẫn hiện diện, ngay cả khi nam nghệ sĩ không thể làm việc với cường độ như thời còn sung sức.

Chính điều đó đã khiến NSND Công Lý nhận được nhiều tình yêu thương từ bạn bè nghệ sĩ. Anh vẫn được mọi người trân trọng và thăm nom mỗi khi họ có thời gian rảnh rỗi.

Ở tuổi 53, điều NSND Công Lý cần có lẽ không phải là một cuộc trở lại thật rầm rộ, mà là sức khỏe ổn định để tiếp tục những công việc phù hợp với bản thân. Khán giả cũng không chỉ mong được nhìn thấy anh trên màn ảnh, mà còn mong nam nghệ sĩ có thêm những ngày bình yên bên gia đình.

NSND Công Lý (sinh năm 1973 tại Hà Nội) là diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Bắc. Anh từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu ấn qua vai Bắc Đẩu trong chương trình "Táo quân" và nhiều phim như Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và năm 2019 là Nghệ sĩ Nhân dân. Tháng 5/2020, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ bị gián đoạn, nhưng anh vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.