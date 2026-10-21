Tuổi 50 tôi mới thấm thía cái giá phải trả vì muốn làm giàu nhanh, nghỉ hưu sớm

Năm nay tôi 50 tuổi. Đã có lúc tôi tin rằng ở tuổi này, mình phải có nhà cửa, tiền bạc và sự tự do để sống theo ý thích. Tôi từng đặt mục tiêu nghỉ hưu trước tuổi 45, muốn làm giàu nhanh để sớm thoát khỏi công việc thường ngày. Nhưng cuối cùng, những gì tôi nhận lại không phải cuộc sống an nhàn như mơ ước, mà là sự kiệt sức, những tổn thất về tài chính và một bài học muộn màng về lòng tham, sự nóng vội.

Ảnh minh họa.

Chuẩn bị cho nghỉ hưu, tôi từ bỏ công việc ổn định để kinh doanh

Tôi từng là giáo viên tiểu học tại một trường ở Hà Nội. Công việc ấy vốn là niềm mơ ước của nhiều người. Tôi cũng từng yêu nghề, tận tâm với học sinh và nghĩ mình sẽ gắn bó với bục giảng đến khi nghỉ hưu.

Nhưng cuộc sống của tôi có một lợi thế mà không phải ai cũng có. Gia đình chồng có nền tảng kinh tế tốt, có sẵn mặt bằng, các mối quan hệ và nhiều cơ hội kinh doanh. Nhìn những người xung quanh làm ăn thuận lợi, kiếm tiền nhanh hơn nhiều so với đồng lương giáo viên, tôi bắt đầu thấy công việc của mình không còn hấp dẫn.

Đại dịch Covid-19 trở thành bước ngoặt. Tôi quyết định rời nghề giáo để chuyển sang kinh doanh. Tôi chỉ nhìn thấy cơ hội trước mắt và tin rằng nếu mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn, mình sẽ nhanh chóng đạt được tự do tài chính.

Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình chồng, tôi có mặt bằng, nguồn hàng và những mối làm ăn sẵn có. Công việc mang lại thu nhập tốt, khiến tôi càng tin rằng quyết định của mình là đúng. Tôi bắt đầu nghĩ lớn hơn, muốn mở rộng kinh doanh và sớm đạt được mục tiêu nghỉ hưu trước tuổi 45.

Càng kiếm được tiền, tôi càng muốn làm nhiều hơn

Sau những thành công ban đầu, tôi bắt đầu học hỏi tư duy làm giàu từ một số anh chị, bạn bè. Tôi nghe những câu chuyện về người tự chủ tài chính từ rất sớm, về những người không cần làm việc đến tuổi nghỉ hưu vẫn có thể sống thoải mái. Những câu chuyện ấy khiến tôi càng sốt ruột.

Tôi muốn rút ngắn con đường của mình. Thay vì đi từng bước, tích lũy kinh nghiệm rồi mở rộng khi đủ khả năng, tôi liên tục nghĩ đến những cơ hội mới. Tôi nhận thêm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh, có thời điểm cùng lúc điều hành ba công ty.

Khi công việc ngày càng nhiều, tôi bắt đầu quá tải. Những việc trước đây còn có thể giải quyết nhanh chóng dần trở nên rối rắm. Tôi phải xử lý quá nhiều vấn đề cùng lúc, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi không còn cảm thấy vui khi kiếm được tiền mà chỉ lo làm sao để mọi thứ không đổ vỡ.

Có một thời gian, tôi rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Công việc không đạt kết quả như mong đợi, những tính toán ban đầu không còn đi đúng hướng. Tôi phải trả giá bằng những tổn thất vật chất, sức khỏe và cả sự bình yên mà mình từng nghĩ có thể mua được bằng tiền.

Ảnh minh họa.

Đến tuổi 50, tôi mới hiểu mình đã đánh đổi quá nhiều

Điều khiến tôi tiếc nuối nhất không đơn thuần là những gì đã mất, mà là cách tôi từng nhìn nhận cuộc sống.

Tôi đã có một công việc ổn định, có thời gian để sống và những giá trị riêng trong nghề nghiệp. Nhưng tôi lại tự đặt mình vào một guồng quay không có điểm dừng.

Bây giờ, ở tuổi 50, tôi hiểu rằng nghỉ hưu sớm không phải điều sai trái. Mong muốn làm giàu cũng không có gì đáng trách. Sai lầm của tôi nằm ở chỗ quá nóng vội, muốn đốt cháy giai đoạn, đặt mục tiêu vượt quá khả năng chuẩn bị của bản thân và không biết dừng lại để nhìn xem mình có thực sự đủ sức đi tiếp hay không.

Muốn nghỉ hưu sớm, đừng biến cuộc đời thành một cuộc chạy đua

Nếu được quay lại thời điểm ấy, tôi vẫn sẽ học hỏi, vẫn có thể thử sức với kinh doanh, nhưng chắc chắn sẽ không vội vàng như trước. Tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu thị trường, đánh giá năng lực của mình, bắt đầu từ quy mô vừa sức và chỉ mở rộng khi công việc thực sự ổn định.

Tôi cũng sẽ không lấy tuổi 45 hay bất kỳ cột mốc nào làm áp lực buộc mình phải thành công bằng mọi giá. Mỗi người có xuất phát điểm, hoàn cảnh gia đình và khả năng khác nhau. Thành công của người khác có thể đem lại cảm hứng, nhưng không phải là khuôn mẫu mà ai cũng có thể áp dụng nguyên vẹn cho cuộc đời mình.

Tôi không thể quay lại để sửa những quyết định đã qua. Nhưng tôi có thể nhìn nhận chúng một cách thẳng thắn, chấp nhận bài học của mình và không tiếp tục chạy theo những kỳ vọng thiếu thực tế.

Nếu có điều gì muốn nhắn gửi đến những người đang ở độ tuổi sung sức, tôi chỉ muốn nói rằng đừng vì quá mong muốn có một tương lai an nhàn mà quên sống tốt trong hiện tại. Hãy làm việc chăm chỉ, học cách quản lý tiền bạc, dám nắm bắt cơ hội nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Đừng lấy thành công của người khác làm lý do để thúc ép bản thân đi nhanh hơn khả năng.