Tuổi 30 chưa thể an cư lạc nghiệp của người trẻ Mỹ

Khi thu nhập không theo kịp lạm phát, nhiều người New York ở tuổi 30 ngày càng bi quan về khả năng ổn định cuộc sống. Ảnh minh họa: Todd Heisler/New York Times.

Một phụ nữ ở Queens (New York, Mỹ) đón sinh nhật tuổi 30 bằng bánh kem và rượu champagne, nhưng vẫn lo lắng vì phải sống dựa vào từng kỳ lương. Tại Manhattan (New York), một người đàn ông cùng tuổi muốn kết hôn song chưa đủ tiền tổ chức đám cưới. Trong khi đó, một cặp vợ chồng 32 tuổi ở Brooklyn (New York) phân vân giữa việc ở lại gần cha mẹ hay chuyển đến nơi khác để xây dựng gia đình.

Những câu chuyện trên cho thấy nhiều người ở tuổi 30 vẫn chật vật ổn định sự nghiệp, lập gia đình và xây dựng nền tảng tài chính khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Theo Jason Dorsey, chuyên gia nghiên cứu thế hệ tại Mỹ, nhiều người ở độ tuổi 30 cảm thấy bị bỏ lại phía sau dù đã học đại học, đi làm và cố gắng tiết kiệm.

“Những người cùng tuổi mà tôi biết đều cảm nhận sức nặng của nền kinh tế này và những gì phải đánh đổi để có một cuộc sống trung lưu dễ chịu”, Dan Iammatteo (31 tuổi), giám đốc marketing sống tại khu Bedford-Stuyvesant (Brooklyn), nói với New York Times.

Giấc mơ ổn định

Những năm 1990, việc kết hôn ở tuổi 26, sinh con trước tuổi 30 và mua nhà vào đầu tuổi 30 tương đối phổ biến tại Mỹ. Ba thập niên sau, những cột mốc này ngày càng khó đạt được.

Adam Crittenden cho biết những cột mốc từng được cho là có thể đạt được ở tuổi 30 giờ đây dường như nằm ngoài tầm với. Ảnh: Adam Crittenden.

Theo khảo sát tháng 7 của trung tâm nghiên cứu Pew Research Center (Mỹ), phần lớn người được hỏi cho rằng thế hệ trẻ gặp nhiều khó khăn hơn cha mẹ khi theo đuổi các mục tiêu tài chính.

Một khảo sát khác cho thấy tỷ lệ người Mỹ nhận định chi phí nuôi con vượt khả năng tài chính đã tăng 20 điểm phần trăm trong một thập niên. Dù có trình độ học vấn cao hơn, người ở độ tuổi 30 hiện nay cũng có khả năng phải gánh các khoản trả nợ sinh viên lớn gấp đôi thế hệ trước.

Tại Manhattan, Adam Crittenden (30 tuổi) từng hình dung về đám cưới, con cái và căn hộ hai phòng ngủ. Tuy nhiên, khi giá chào thuê trung vị đối với loại căn hộ này lên tới 6.000 USD mỗi tháng, anh nhận ra các dự định ngày càng khó thực hiện.

Cat Van Holt (31 tuổi), luật sư chuyên về nhà ở, có thu nhập khoảng 84.000 USD mỗi năm. Dù sống trong căn hộ được kiểm soát mức tăng tiền thuê, cô vẫn nhận thấy khoảng cách lớn giữa điều kiện sống hiện tại và những gì thế hệ cha mẹ đạt được ở cùng độ tuổi.

Maria Doulis, phó kiểm toán trưởng bang New York, cho rằng thực trạng này đang làm lung lay niềm tin lâu đời rằng mỗi thế hệ người Mỹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thế hệ trước.

Làm việc chăm chỉ vẫn chưa đủ

Fiona Kearns (31 tuổi, Queens) cùng chồng làm giáo viên trường công. Dù có thu nhập tương đối tốt và không phải trả nợ sinh viên, họ vẫn không tìm được căn hộ hai phòng ngủ phù hợp với ngân sách.

Hai vợ chồng từng dự định chuyển đến nơi rộng rãi hơn rồi sinh con trong mùa hè. Tuy nhiên, kế hoạch phải trì hoãn vì tìm nhà không suôn sẻ. Kearns cảm thấy thất vọng khi những lựa chọn tài chính cẩn trọng suốt nhiều năm vẫn chưa giúp gia đình có được điều kiện sống mong muốn.

Một cặp vợ chồng 32 tuổi tại Bay Ridge (Brooklyn) cũng cân nhắc lại quyết định sinh con. Thu nhập của người chồng, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chỉ tăng khoảng 5.000 USD so với năm 2020, trong khi khoản trả nợ sinh viên hàng tháng của người vợ tăng thêm 600 USD.

Kandice Hill hiện sống cùng 10 người khác trong một ngôi nhà ở Brooklyn. Ảnh: Kandice Hill.

Điều khiến người vợ trăn trở là cha mẹ cô từng rời Liên Xô đến Mỹ năm 1989, học tiếng Anh từ đầu nhưng vẫn mua được căn hộ và xây dựng cuộc sống ổn định. Còn hiện tại, dù có học vấn và công việc, cô lo ngại việc sinh con có thể đẩy gia đình vào cảnh nghèo khó.

Áp lực tài chính cũng ảnh hưởng đến cách nhiều người cân đối chi tiêu hàng ngày. Ali Sousa (31 tuổi, Brooklyn) làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà hát, kiếm khoảng 52.000 USD mỗi năm nhưng gần như không có tiền tiết kiệm.

Gần đây, cô phải nhờ gia đình hỗ trợ 4.800 USD chi phí điều trị đau lưng. Có những buổi tối, Sousa chỉ ăn khoai tây chiên để tiết kiệm. Chứng kiến bạn bè liên tục tìm việc làm thêm, cô vẫn có lúc xem khó khăn tài chính như thất bại cá nhân.

Khảo sát Harvard Youth Poll tháng 10 của Viện Chính trị thuộc Đại học Harvard (Mỹ) ghi nhận lần đầu tiên số người trẻ dự đoán điều kiện kinh tế của mình sẽ kém hơn cha mẹ vượt số người kỳ vọng khá giả hơn.

Tuy nhiên, Jeffrey Jensen Arnett, học giả tại Đại học Clark (bang Massachusetts, Mỹ), cho rằng việc trưởng thành muộn hơn cũng giúp con người có thêm thời gian khám phá bản thân.

Kandice Hill (33 tuổi) chuyển từ bang North Carolina (Mỹ) đến Brooklyn vào tháng 3, hiện sống cùng 10 người khác. Từng chịu áp lực kết hôn tại quê nhà, cô cảm thấy thoải mái hơn ở New York, nơi việc độc thân ngoài tuổi 30 hay sinh con ở tuổi 40 được nhìn nhận cởi mở. Dù vậy, sự thay đổi trong quan niệm sống chưa thể giải quyết những khó khăn kinh tế.