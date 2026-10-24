Tuổi 20 của nữ sinh từng đối diện cùng lúc hai căn bệnh ung thư ở tuổi 18

Ở tuổi 20, Lương Hà Châu có nhịp sống không khác nhiều so với những sinh viên cùng trang lứa. Cô đến giảng đường, tham gia nghiên cứu, theo đuổi các hoạt động cá nhân và bắt đầu thử sức với công việc kinh doanh. Những kế hoạch nối tiếp nhau, mở ra trước mắt cô nhiều lựa chọn cho tương lai. Thế nhưng, với Hà Châu, những điều tưởng chừng bình thường ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Lương Hà Châu hiện là sinh viên năm cuối, trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương, tiếp tục học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp sau biến cố sức khỏe ở tuổi 18.

Tuổi 18 và những ngày tháng đối diện với bệnh tật

Hai năm trước, khi bước sang tuổi 18, cô phải đối diện cùng lúc với hai căn bệnh ung thư. Đó là thời điểm những dự định của tuổi trẻ bị ngắt quãng bởi nỗi lo về sức khỏe, khi tương lai vốn tưởng còn rất dài bỗng trở nên bất định. Thay vì chỉ nghĩ đến việc học gì, làm gì hay sẽ trở thành người như thế nào, Hà Châu phải đối diện với câu hỏi lớn hơn: Mình còn có thể tiếp tục cuộc sống như trước hay không?

Trong những ngày tháng ấy, hình ảnh các bạn cùng lớp miệt mài học tập, vô tư nói về những dự định tương lai khiến cô có nhiều suy nghĩ. Những giờ học, những cuộc trò chuyện và cả cơ hội được trưởng thành cùng bạn bè, vốn là những điều quen thuộc, nay trở thành những trải nghiệm mà cô càng mong muốn được tiếp tục.

Dù đã rời mái trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hà Châu vẫn luôn trân trọng và biết ơn cô giáo Vũ Thị Hằng cùng những thầy cô đã đồng hành, động viên trong những ngày tháng khó khăn.

Hà Châu chia sẻ: “Nhìn các bạn cùng lớp miệt mài học tập, vô tư nói về những dự định tương lai, mình càng trân trọng những điều bình dị mà có lúc bản thân tưởng đã đánh mất. Ở tuổi 18, khi cùng lúc đối diện với hai căn bệnh ung thư, mình từng không biết bản thân còn có thể đi tiếp đến đâu. Vì thế, được trở lại lớp học, được tiếp tục ước mơ đã là một điều quý giá. Mình hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là sống qua những ngày tháng, mà phải thực sự sống khi còn cơ hội để học tập, trải nghiệm và theo đuổi những điều mình tin tưởng”.

Cô giáo Vũ Thị Hằng - giáo viên môn Ngữ văn, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Phú Thọ), không giấu được xúc động khi nhớ lại thời điểm biết Hà Châu mắc bệnh ung thư. Dù phải nghỉ học điều trị, sức khỏe suy giảm và chứng kiến bố mẹ vất vả, Châu vẫn luôn khát khao trở lại lớp học. Mỗi khi sức khỏe cho phép, cô lại tiếp tục học tập cùng bạn bè.

“Hình ảnh Hà Châu rời bệnh viện khi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nỗ lực làm bài thi tốt nghiệp môn Ngữ văn để viết tiếp giấc mơ khiến tôi thực sự xúc động”, cô Hằng chia sẻ. Đến nay, cô vẫn thường kể về nghị lực của Châu với các thế hệ học sinh, đồng thời luôn dõi theo, vui mừng trước những thành công và mong cô học trò của mình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trở lại cuộc sống thường ngày sau biến cố sức khỏe, Hà Châu vẫn phải đối diện với những khó khăn và lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, trải nghiệm ở tuổi 18 khiến cô trân trọng hơn cơ hội được học tập, gặp gỡ bạn bè và theo đuổi những dự định từng phải tạm gác lại. Thay vì quá lo lắng về những điều chưa xảy ra, cô lựa chọn tập trung vào hiện tại, chủ động học hỏi và tận dụng những cơ hội mình đang có.

Trở lại giảng đường, chủ động nắm bắt những cơ hội tuổi trẻ

Tiếp tục hành trình học tập, Hà Châu theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao tại trường ĐH Ngoại thương. Cô đạt IELTS 8.5, nhận học bổng KEB Hana Bank, đồng thời tham gia nghiên cứu và các hoạt động sinh viên. Những kết quả ấy cho thấy hành trình của cô không chỉ dừng lại ở việc vượt qua một giai đoạn khó khăn, mà còn được tiếp nối bằng những nỗ lực cụ thể trong học tập và cuộc sống.

Cô Nguyễn Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương, là một trong những người đồng hành, hỗ trợ Hà Châu trong quá trình học tập tại trường.

Ở tuổi 20, Hà Châu lựa chọn bước ra khỏi phạm vi giảng đường để thử sức với môi trường kinh doanh. Từ tháng 1/2026, cô đồng sáng lập Hộ kinh doanh Trung tâm IELTS Trailblazer, đảm nhiệm các công việc liên quan đến tài chính và vận hành. Trung tâm hiện tổ chức khoảng 15 lớp học mỗi tháng.

Với một sinh viên, đây là trải nghiệm đòi hỏi khả năng cân bằng giữa học tập và công việc, giữa kiến thức được trang bị trên giảng đường với những vấn đề thực tế cần giải quyết. Hà Châu phải học cách tổ chức công việc, quản lý nguồn lực và phối hợp với những người cùng tham gia. Mỗi vai trò mới đều đặt ra những yêu cầu riêng, đồng thời giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

Cô Nguyễn Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương, cho biết, ngay từ khi nhập học, Hà Châu đã chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô, thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập dù phải điều trị bệnh. Nhà trường và các giảng viên luôn tạo điều kiện đồng hành cùng cô. Do căn bệnh của Châu còn mới, chưa thuộc danh mục được hỗ trợ theo chính sách hiện hành, nhà trường đã họp hội đồng xem xét trường hợp cụ thể và tạo điều kiện trao học bổng. Theo cô Thúy Anh, Châu có thể coi là trường hợp đầu tiên được xét học bổng theo hình thức này.

Chứng kiến Hà Châu trưởng thành, đạt nhiều thành tích và đảm đương tốt các vai trò hiện tại, các thầy cô rất vui mừng sau những lo lắng ban đầu về sức khỏe của học trò. “Đây cũng là tinh thần sẻ chia, đồng hành mà nhà trường luôn dành cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và ý chí vươn lên”, cô Thúy Anh chia sẻ.

Những thành tích học tập và dấu ấn khởi nghiệp không chỉ ghi nhận nỗ lực của Hà Châu mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận cuộc sống. Biến cố tuổi 18 giúp cô hiểu rằng, những điều bình dị đều đáng trân trọng, cơ hội không phải điều hiển nhiên và tuổi trẻ cần được tận dụng để học hỏi, trải nghiệm, thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.

Ở tuổi 20, Hà Châu tiếp tục học tập, làm việc và tìm kiếm hướng đi phù hợp. Cô không xem những gì đã trải qua là minh chứng rằng bản thân luôn mạnh mẽ hay mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Với cô, được tiếp tục sống, theo đuổi ước mơ và trân trọng những ngày bình thường đã là điều ý nghĩa. Từng đối diện với tương lai bất định, Hà Châu càng tin rằng, tuổi trẻ phải thực sự sống chứ không chỉ tồn tại, không ngừng học hỏi và chủ động nắm bắt những cơ hội phía trước.

Ảnh: NVCC