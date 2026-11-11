Tuổi 16 háo hức chinh phục sân chơi âm nhạc 'Tiếng hát Hà Nội'

Từ đam mê học đường đến khát vọng tỏa sáng

Vừa tròn 16 tuổi, Trịnh Tú Quỳnh, học sinh lớp 11, Trường THPT Việt Đức, đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026. Có thể thể hiện nhiều dòng nhạc như rock, ballad, nhạc trẻ, nhạc đương đại, nhưng Quỳnh đặc biệt yêu thích âm nhạc dân gian Việt Nam. Vì thế, em dự định lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian để thể hiện tại cuộc thi.

Biết đến Tiếng hát Hà Nội từ trước, Quỳnh càng hào hứng khi năm nay cuộc thi có thêm phần thi mở rộng, tạo cơ hội cho những học sinh không chuyên được thử sức. Để chuẩn bị, mỗi ngày sau giờ học, em dành khoảng 1-2 tiếng luyện tập. Quỳnh còn chủ động tìm xem phần trình diễn của các thí sinh những mùa trước để học hỏi cách thể hiện, phong thái sân khấu và tích lũy hành trang cho bản thân.

Học sinh Lê Bảo Châu luyện tập cùng các bạn, sẵn sàng chinh phục cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Dũng Nguyễn

Với nữ sinh 16 tuổi, việc chuẩn bị cho một cuộc thi có quy mô lớn mang đến cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp. Nhưng thay vì e ngại, Quỳnh coi đây là cơ hội để thể hiện khả năng, tạo dấu ấn riêng và có thêm trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

Cùng chung tâm trạng ấy, Lê Bảo Châu, học sinh lớp 11A4, cũng quyết tâm đăng ký dự thi. Châu cho biết, đã biết đến cuộc thi Tiếng hát Hà Nội từ lâu và rất vui khi năm nay vừa đủ tuổi tham gia, lại có thêm cơ hội dành cho những người không được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. “Em đã rất quyết tâm để nộp hồ sơ tham gia cuộc thi và sẽ cố gắng hết sức”, Châu chia sẻ.

Thời gian qua, Châu chủ động học thêm kỹ năng thanh nhạc, trau dồi nhạc lý để đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, đồng thời tìm kiếm cơ hội trải nghiệm ở bên ngoài. Ngoài giờ học, Châu thường tranh thủ luyện hát. Em được bà hướng dẫn một số kỹ năng thanh nhạc, tự tập lấy hơi, phát âm tròn vành rõ chữ. Việc chơi guitar cũng giúp Châu rèn khả năng nghe, nhận biết nốt nhạc và kết hợp nhạc cụ với giọng hát.

Đặc biệt, Châu có thêm động lực khi biết chị Hà My, thành viên câu lạc bộ VDM của trường, từng đạt giải thưởng tại Tiếng hát Hà Nội. Thành công của người đi trước khiến em ngưỡng mộ và mong muốn được một lần đứng trên sân khấu ấy. Với Châu, tham gia cuộc thi trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê, sau đó là cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện bản thân.

Các bạn học sinh Trường THPT Việt Đức cùng nhau luyện tập để tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Dũng Nguyễn

Trong khi đó, Lê Phương Bảo Ngọc, học sinh lớp 10D1, đã có một số trải nghiệm đáng nhớ với các sân chơi ca hát khi từng giành giải Nhất cuộc thi Tài năng thiếu niên Thủ đô năm 2024. Ngọc cho biết em đã biết đến Tiếng hát Hà Nội và mong muốn có cơ hội trở thành thí sinh trong những mùa giải tới. Ngọc dự định tiếp tục trau dồi kỹ năng thanh nhạc, tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến ca hát và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Nếu có cơ hội dự thi, Ngọc muốn lựa chọn dòng nhạc trẻ bởi đây là thể loại gần gũi với thế hệ và phù hợp với sở trường của mình.

Mở cánh cửa cho những giọng ca không chuyên

Sự hào hứng của các học sinh Việt Đức có thêm động lực từ môi trường nghệ thuật sôi nổi mà nhà trường đã xây dựng trong nhiều năm. Theo Bí thư Đoàn trường THPT Việt Đức Nguyễn Thị Thu Trang, trường thường xuyên tham gia các hội thi văn nghệ cấp thành phố và toàn quốc, đạt nhiều thành tích nổi bật. Tại Liên hoan Giai điệu tuổi hồng, trường từng giành giải Nhất toàn quốc, giải Nhất cấp thành phố và cấp cụm. Ban nhạc của trường cũng đạt giải Nhất tại Liên hoan ban nhạc do thành phố Hà Nội tổ chức; đội hợp xướng giành giải Nhất cấp cụm và giải Nhì cấp thành phố.

Học sinh Trường THPT Việt Đức tìm hiểu cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Dũng Nguyễn

Nhà trường hiện có nhiều câu lạc bộ nghệ thuật như VDM, Việt Đức Glory, tạo điều kiện để học sinh biểu diễn, giao lưu và thử sức ở các cuộc thi. Không chỉ ca hát, các em còn tham gia nhảy, chơi nhạc cụ, sáng tác nhạc, viết rap và chủ động sản xuất những video vũ đạo mang dấu ấn riêng. Năm học vừa qua, học sinh Nguyễn Thu Giang, lớp 12A4, giành giải Nhất cuộc thi độc tấu nhạc cụ cấp thành phố với phần trình diễn đàn nhị. Những hoạt động ấy góp phần giúp học sinh phát hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và cân bằng giữa học tập với đời sống tinh thần.

Đối với Tiếng hát Hà Nội, nhà trường đã đăng tải thể lệ và các video giới thiệu cuộc thi trên fanpage để học sinh tìm hiểu. Cô Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, nhiều em quan tâm, hào hứng tìm hiểu về cuộc thi. Nhà trường đang động viên để các em mạnh dạn đăng ký, coi đây là cơ hội trải nghiệm và phát huy năng lực.

Nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, cho biết thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường ngày càng chú trọng phát triển các môn nghệ thuật, trong đó có âm nhạc và mỹ thuật, song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn văn hóa.

Học sinh trường THPT Việt Đức biểu diễn đàn piano. Ảnh: Dũng Nguyễn

Theo nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Tiếng hát Hà Nội là một sân chơi lớn, tạo cơ hội để học sinh thử sức, cọ xát trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, qua đó khám phá năng lực và thể hiện sự trưởng thành của bản thân. Nhà trường rất đồng tình, ủng hộ việc học sinh tham gia cuộc thi, bởi đây cũng là dịp để các em vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghệ thuật đã được học tập, rèn luyện, đồng thời phát triển bản lĩnh, sự tự tin và tài năng.

“Chúng ta đã tham dự cuộc thi thì đều là những người chiến thắng”, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh kết quả không phải điều quan trọng nhất. Giá trị lớn hơn là các em được trải nghiệm một không gian âm nhạc rộng mở, được thể hiện bản thân và phát triển toàn diện cả kiến thức, năng lực lẫn đời sống tinh thần.

Theo quy chế Tiếng hát Hà Nội 2026, công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt đều có thể đăng ký dự thi. Đáng chú ý, cuộc thi không yêu cầu thí sinh phải được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, mà chú trọng năng lực ca hát trực tiếp và khả năng biểu diễn.

Việc mở rộng cơ hội cho thí sinh không chuyên giúp sân chơi tiếp cận nhiều giọng ca trẻ hơn, trong đó có những học sinh đang nuôi dưỡng đam mê từ các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và quá trình tự rèn luyện. Với các em học sinh Trường THPT Việt Đức, lần đầu chạm ngõ một cuộc thi âm nhạc có uy tín như Tiếng hát Hà Nội có thể chưa phải hành trình chinh phục giải thưởng, nhưng chắc chắn là một dấu mốc đáng nhớ khi dám bước ra khỏi không gian quen thuộc, đứng trước sân khấu lớn và tự tin cất lên tiếng hát của mình.