Tước vương miện Miss Earth của Trịnh Mỹ Anh

Trịnh Mỹ Anh từng ghi dấu ấn tại đấu trường nhan sắc quốc tế khi giành danh hiệu Miss Earth Water 2025. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, người đẹp tiếp tục thi Miss Universe Vietnam 2026 và vừa nhận danh hiệu Á hậu 1, trong thời điểm nhiệm kỳ quốc tế của cô chưa kết thúc.

Mới đây, tổ chức Miss Earth bất ngờ đưa ra thông báo thay thế danh hiệu Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh. Theo đó, người đẹp Nathalie Briones đến từ Chile được bổ nhiệm trở thành Miss Earth Water 2025, thay vị trí mà đại diện Việt Nam từng nắm giữ. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Nathalie Briones đến từ Chile được bổ nhiệm trở thành Miss Earth Water 2025 thay cho Trịnh Mỹ Anh.

Trịnh Mỹ Anh từng giành danh hiệu Miss Earth Water 2025 tại Philippines vào tháng 11/2025. Tại cuộc thi năm đó, cô cùng các người đẹp đến từ Cộng hòa Czech, Iceland và Thái Lan tạo thành nhóm danh hiệu cao nhất của Miss Earth 2025. Mỹ Anh được đánh giá cao nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng giao tiếp và nền tảng ngoại ngữ.

Đáng chú ý, trong khi vẫn đang mang danh hiệu Miss Earth Water 2025, Trịnh Mỹ Anh quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2026. Việc cô ghi danh cuộc thi từng gây nhiều tranh luận trong cộng đồng sắc đẹp bởi thời điểm đó nhiệm kỳ Miss Earth Water của người đẹp vẫn chưa kết thúc.

Trịnh Mỹ Anh từng đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Tại Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh tiếp tục gây chú ý khi là một trong những thí sinh nổi bật. Người đẹp sinh năm 2003, cao 1,75 m và hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh. Ngoại hình nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ được xem là những lợi thế giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm trong suốt hành trình dự thi.

Tối 2/10, Trịnh Mỹ Anh chính thức nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Như vậy, Mỹ Anh khép lại hành trình tại cuộc thi trong nước với vị trí Á hậu 1, sau khi từng sở hữu danh hiệu quốc tế Miss Earth Water 2025.

Ngay sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, động thái từ tổ chức Miss Earth càng khiến câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý. Việc Nathalie Briones được bổ nhiệm thay thế đồng nghĩa Trịnh Mỹ Anh không còn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước diễn biến này. Một số ý kiến nhắc lại việc Mỹ Anh tham gia Miss Universe Vietnam khi vẫn trong nhiệm kỳ Miss Earth Water.

Hiện tại, Trịnh Mỹ Anh chưa có chia sẻ chính thức về việc bị thay thế danh hiệu Miss Earth Water 2025. Trong khi đó, Nathalie Briones sẽ tiếp nhận danh hiệu này và tiếp tục các hoạt động trên cương vị Miss Earth Water 2025.