Tùng Vài nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tùng Vài.

Thời gian qua, xã Tùng Vài xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 4.547 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, đã giải quyết 4.541 hồ sơ, đạt 99,8%; đang giải quyết trong hạn 4 hồ sơ. Đáng chú ý, số hồ sơ giải quyết trước hạn là 4.535 hồ sơ, chỉ có 2 hồ sơ quá hạn, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong cơ cấu hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh nhiều nhất là lĩnh vực chứng thực với 1.909 hồ sơ và lĩnh vực hộ tịch với 244 hồ sơ. Đây là những thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân, được Trung tâm giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Đối với lĩnh vực đất đai, thường có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều quy trình, hồ sơ, Trung tâm đã tiếp nhận 14 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 13 hồ sơ, gồm 12 hồ sơ trước hạn, 1 hồ sơ quá hạn và 1 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Để đạt kết quả này, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn rà soát, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời thường xuyên trao đổi, hướng dẫn người dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận.

Cùng với chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, xã Tùng Vài đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; 100% hồ sơ được tiếp nhận, luân chuyển và xử lý trên hệ thống một cửa điện tử. Xã tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là đối với người dân ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Bà Ly Thị Mỷ, thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài chia sẻ: “Trước đây đi làm giấy tờ tôi phải đi lại nhiều lần vì không biết kê khai, có khi đi từ 5 giờ sáng xuống xã nhưng vẫn chưa làm xong. Nay ra Trung tâm Phục vụ hành chính công, được các cán bộ hướng dẫn viết hồ sơ, lại được trả kết quả ngay trong buổi sáng nên tôi rất phấn khởi. Việc giải quyết nhanh gọn như vậy giúp người dân chúng tôi tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại”.

Đồng chí Lục Giang Bằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tùng Vài cho biết: “Cùng với quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi cũng thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ nhân dân”.

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở xã Tùng Vài đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt cao, tạo niềm tin, sự hài lòng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.