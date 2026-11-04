Từng tuyên bố không lấy chồng, nữ siêu mẫu bất ngờ kết hôn với cựu Chủ tịch Samsung 70 tuổi

Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Thụy Sĩ sau hai năm quen biết và phát triển tình cảm.

Ngày 1/11, Kim Ja-yeon chia sẻ loạt ảnh cưới trên trang cá nhân Instagram, đồng thời thông báo tin vui: “Mọi người ơi, tôi kết hôn rồi!”.

Nữ siêu mẫu cho biết trước đây cô từng nghĩ sẽ sống độc thân đến cuối đời. Tuy nhiên, cách đây hai năm, thông qua mối quan hệ đàn anh, đàn em tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cô tình cờ quen biết ông Son Young-kwon.

Ban đầu, cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Sau thời gian tiếp xúc, họ dần trở nên thân thiết và xây dựng được sự tin tưởng. Đến đầu năm nay, cặp đôi chính thức xác nhận tình cảm và bắt đầu hẹn hò.

Theo Kim Ja-yeon, nền tảng tình bạn và sự thấu hiểu được vun đắp trong hai năm giúp cả hai nhanh chóng đi đến quyết định gắn bó lâu dài. Hôn lễ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock Resort ở Thụy Sĩ, với sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Chồng của Kim Ja-yeon là nhân vật có vị thế trong giới kinh doanh. Ông Son Young-kwon từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics. Hiện ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng tư vấn bán dẫn Samsung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International và là nhà sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.

Dù vậy, Kim Ja-yeon cho biết điều khiến cô yêu mến chồng không nằm ở sự nghiệp hay địa vị của ông, mà là tính cách dịu dàng, chu đáo. Nữ siêu mẫu chia sẻ chồng là người luôn trân trọng, yêu thương, quan tâm và tôn trọng cô. Ông cũng thường dành những lời khen ngọt ngào cho vóc dáng cao ráo của vợ.

Câu chuyện tình cảm của cặp đôi thu hút sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 25 năm, đặc biệt khi Kim Ja-yeon từng nghĩ mình sẽ không kết hôn. Sau tuổi 40, nữ siêu mẫu đã tìm được người đồng hành và quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân.